Sondaggio 5 Stelle sui vitalizi | la ' casta' batte Fico E il post sparisce

Abolizione vitalizi - il Sondaggio che imbarazza i Cinque stelle : cosa hanno dovuto far sparire : Il popolo del web si è ritorto contro gli strateghi digitali del Movimento Cinque stelle proprio sulla battaglia cruciale dell'Abolizione dei vitalizi. Dalla pagina ufficiale del Movimento è ...

La Lega supera il Movimento 5 stelle in un Sondaggio Swg per La7 : La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio di Swg per il tg di La7, anticipato su Facebook dal direttore, Enrico Mentana.Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre Movimento 5 stelle è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%.Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali.Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre Fratelli ...

Sondaggio Swg Mentana - vola il Movimento Cinque Stelle : Lega stabile - cala ancora Forza Italia : Il Movimento Cinque Stelle sfonda il tetto del 31% secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana al TgLa7. Secondo la rilevazione, i grillini sono ora al 31,5%, in risalita dello 0,6%. ...

Il Sondaggio che non lascia scampo a Salvini : l'87% dei leghisti contrario a un premier 5 Stelle : Il sondaggio Ipr Marketing che compare oggi sul quotidiano Il Giorno è un avvertimento non da poco per Matteo Salvini , in vista della sua salita lunedì al Quirinale insieme a Luigi Di Maio. Perchè l'...

Il Sondaggio - il balzo di Salvini : supera il 25%. Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)