Soluzioni naturali per i cambiamenti climatici | ci pensa il progetto OPERANDUM

(Di venerdì 29 giugno 2018) Martedì 3 luglio prenderà il via(OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks), ilrecentemente finanziato dalla Commissione Europea all’interno delle azioni innovative e coordinato dall’Università di Bologna sui rischi legati ai fenomeni meteorologici estremi. Per mitigare l’impatto negativo di inondazioni, frane, erosione, siccità e cuneo salino sui territori extraurbanivaluterà l’uso di(nature-based solutions, NBS) come ad esempio vegetazione in grado di rafforzare gli argini dei fiumi, bacini e zone cuscinetto per intercettare l’acqua piovana, dune di sabbia per ridurre l’erosione costiera.coinvolge 26 partner internazionali impegnati sul campo per quattro anni e un contributo europeo superiore a 12,2 milioni di euro con ulteriori finanziamenti di circa 2 milioni da Cina e Australia. ...