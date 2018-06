Soldado | il teaser poster dell’esordio americano di Stefano Sollima con Benicio Del Toro

romadailynews

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo il successo di A.C.A.B, Gomorra – la serie e Suburra,vola negli States e firma il suo primo e attesissimo lavoro oltre Oceano:, un intenso e serrato action-thriller di cui oggi vi presentiamo il. Protagonisti due antieroi che rischiano la vita nello spietato mondo di frontiera del mercato della droga e della politica estera americana. Nel film, in uscita oggi negli Stati Uniti, tornano a lavorare insieme il premio OscarDel, nel ruolo di Alejandro, il misterioso procuratore diventato killer, e Josh Brolin, in quello dell’agente della CIA Matt Graver, impegnati a combattere contro i cartelli della droga. Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine. Per ...