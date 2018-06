Sicilia | Giunta | un milione per messa in sicurezza piste ciclabili

Sicilia : manager sanità - giunta approva nuovi criteri per nomina : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La giunta Musumeci ha approvato la delibera che contiene i nuovi criteri per la valutazione dei candidati manager nelle aziende sanitarie in Sicilia. La commissione regionale per la valutazione degli aspiranti direttori, nominata con decreto del presidente della Region

A Rosario Crocetta un milione di euro per i posti nella Giunta?/ Sicilia - l’antimafia aprirà un'istruttoria : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, indagato. Avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:03:00 GMT)

Sicilia : operazione congiunta Aeronautica e Cnsas per soccorrere escursionista ferita : Ieri è stata eseguita un’operazione congiunta del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dell’Aeronautica militare per recuperare un’escursionista rimasta vittima di incidente nella zona di monte dell’Uomo, a sud ovest di monte San Calogero (tra Termini Imerese e Caccamo, nel Palermitano): è stato impiegato un elicottero dell’82° Csar di Trapani Birgi che ha imbarcato due tecnici del Cnsas ...