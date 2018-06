Si scatta un selfie sui binari per riconquistare la ragazza e minaccia il suicidio

Osimo - si scatta un selfie sui binari per riconquistare la fidanzata e minaccia il suicidio : Sembrava un normale rapporto sentimentale tra due giovani, entrambi di buona famiglia, senza precedenti penali e con un lavoro. Invece, per una 24enne di Osimo , Ancona, la relazione si è trasformata ...

“Amore - scatta”. Selfie della morte. E per loro la vacanza finisce in tragedia : E la vacanza in Portogallo finisce in tragedia. Ancora una volta per lo stesso motivo. Maledetti cellulari, viene da dire. Michael Kearns, australiano di 33 anni, e la compagna, Louise Benson, un’inglese di 37 anni, sono morti in quella che doveva essere una parentesi felice, di svago e di scoperta di un posto nuovo. Una vacanza, appunto. Ma il destino ha voluto che entrambi precipitassero dalla scogliera a Praia dos Pescadores ...

Arena Free Music Festival : scatta un selfie e vinci i concerti : CREMONA - Sabato 16 giugno l'Arena Giardino di Cremona cambia volto: lontani anni luce dal tradizionale cinema all'aperto, la splendida cornice ad anfiteatro si trasforma nella location ideale per un ...

Mamma scatta un selfie sulle scale mobili : la figlioletta le scivola di mano - cade nel vuoto e muore Video : ... solo il tempo dirà se riuscirà ad autoassolversi e a liberarsi dal senso di colpa per essersi fatta scivolare tra le dita quello che di più prezioso aveva al mondo.

Si toglie la cintura di sicurezza per scattare un selfie : muore sedicenne Video : 2 L’ultimo selfie di un’allegra serata in compagnia degli amici si è rivelato fatale per Kailee Mills. I genitori della sedicenne americana hanno raccontato la tragica morte della figlia all’emittente Kbtx-Tv. David e Wendy Mills non riescono ancora a credere che il dolce sorriso della loro ragazza si sia spento all’improvviso in una serata di fine ottobre. Nel ricordo della figlia prematuramente scomparsa, e per evitare che altre ...

Come scatta i Selfie LG G7 ThinQ : Confronto con S9 - G6 e V30S : Come scatta le foto con la fotocamera anteriore l’LG G7 ThinQ: Ecco un primo Confronto con Samsung Galaxy S9, LG G6 e V30S Selfie perfetti con LG G7 ThinQ. Ecco i primi scatti della fotocamera anteriore Il nuovo LG G7 ThinQ è un concentrato di tecnologia, potente, bello e con soluzioni tecnologiche esclusive. LG ha […]