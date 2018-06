lastampa

: Si è dimesso Fossa, il presidente del cda del Sole 24 Ore - LaStampa : Si è dimesso Fossa, il presidente del cda del Sole 24 Ore - GonnelliLuca : Si è dimesso Fossa, il presidente del cda del Sole 24 Ore @LaStampa - AndreaAffinito : RT @ElioLannutti: Si è dimesso Fossa, il presidente del cda del Sole 24 Ore. Il manager era stato nominato 19 mesi fa. Il 12 giugno l’addio… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ildella Società 24 Ore Giorgiosi èoggi dal consiglio di amministrazione, senza però illustrare le motivazioni che lo hanno portato a lasciare l’incarico. «Mio malgrado e in considerazione della situazione creatasi, mi trovo costretto a rassegnare le dimissioni - ha spiegato in una nota diffusa in serata ildi...