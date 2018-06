Showtime ordina la serie tv di Halo | è il nostro progetto più ambizioso

blogo

(Di venerdì 29 giugno 2018)pensa in grande. Il canale delletv sofisticate, contemporanee, più interessate alla scrittura che all'azione, cede al fascino del grande blockbuster all'inseguimento dei Game of Thrones di HBO o de Il Signore degli Anelli di Amazon. Accanto a Homeland o Ray Donovan, alle famiglie disagiate di Shameless e SMILF, al disincanto di Kidding e alla complessità finanziaria di Billions,è pronta a portare in tv, trasformando il videogioco per XBox in unatv.La produzione dellatv di(il titolo è ancora provvisorio),ta in 10 episodi, inizierà nei primi mesi del 2019 e quindi difficilmente la vedremo in tv prima del 2020. In Italia dovrebbe andare su Sky Atlantic, considerando l'accordo attualmente in essere tra CBS Studios International che distribuisce lae il gruppo Sky in Europa, ma da qui al 2020 tutto potrebbe essere ...