Shenmue 3 richiederà 100 GB su disco | rivelati requisiti di sistema

optimaitalia

: #Shenmue3 richiederà 100 GB su disco, rivelati requisiti di sistema - OptiMagazine : #Shenmue3 richiederà 100 GB su disco, rivelati requisiti di sistema -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Sono statiper3 ididella versione PC. Di recente Ys Net ha aggiornato la pagina Kickstarter di3 inserendo nuovi dettagli sui backer, come riporta Wccftech. Di seguito potete consultare l’elenco completo con tutte le specifiche tecniche:Operativo: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64Processore: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) o superiore; Quad-core o superioreMemoria RAM: 4 GBScheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti o superiore (DirectX 11 & VRAM 2GB richiesti)DirectX: Versione 11Archiviazione: 100 GB di spazio disponibileScheda audio: DirectX 9.0cPer l’attivazione invece è necessario ricorrere al client di Steam. Per adesso però ifino ad oggi svelati sono ancora pochi, insomma sembrano proprio quelli minimi. Per iraccomandati pare che i giocatori dovranno aspettare ancor aun po'. ...