Shades of Blue 2 su Canale 5? Mediaset dice no | Jennifer Lopez costretta a traslocare

Shades of Blue 3×02 : il piano di Harlee contro la Polizia : Shades of Blue 3×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv con Jennifer Lopez andrà in onda sulla NBC domenica, 24 giugno 2018. In “The Hollow Crown” vedremo una Harlee più combattiva rispetto alla premiere, grazie al lutto che ha appena subito. La trama di Shades of Blue 3×02 ci svela tuttavia che le prossime azioni della protagonista la metteranno in serio pericolo. Shades of Blue 3×02 trama e ...

Ray Liotta dice addio a Shades of Blue : la seconda stagione su Canale 5? : Ray Liotta dice addio a Shades of Blue e commuove i fan. La serie tv di e con Jennifer Lopez ha chiuso i battenti negli Usa visto che, proprio lo scorso aprile, è arrivata la notizia del mancato rinnovo. La terza stagione della serie sarà l'ultima e proprio per questo Ray Liotta, il grande e tagliente Woz ha deciso bene di dire addio al suo personaggio all'ATX Television Festival nelle scorse ore. La première di Shades of Blue 3 è prevista ...

Shades of Blue 3×01 : Un nuovo caso per Harlee e Woz : Shades of Blue 3×01 trama e promo – La premiere della serie Tv della NBC è pronta per il debutto: “Good Police” andrà in onda domenica, 17 giugno 2018, e scopriremo che cosa ne sarà di Harlee, in seguito alle ultime azioni di Stahl. La trama di Shades of Blue 3×01 ci conferma inoltre che la protagonista e Wozniak, interpretato da Ray Liotta, dovranno occuparsi anche di un nuovo caso. Shades of Blue 3×01 trama ...