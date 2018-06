Settecolli nuoto 2018 Streaming video e diretta tv | Federica Pellegrini e Scozzoli

Nuoto - Settecolli 2018. L’antipasto di Glasgow è servito al Foro Italico con qualche “chicca” da resto del mondo : Scrivi Settecolli e leggi Glasgow: è un piccolo Europeo quello che si disputerà a Roma da domani a domenica, con tante stelle del firmamento natatorio del Vecchio Continente con l’aggiunta di qualche “chicca” anche fuori dall’Europa come la nazionale brasiliana o un campione assoluto come Chad Le Clos che ha scelto l’Italia come base permanente. Le due star assolute, però, rispondono al nome di Sarah Sjostroem e Adam Peaty, due campioni capaci ...

Nuoto - Settecolli 2018. Italia a tre punte ma c’è anche il nuovo che avanza e uno Scozzoli di ritorno : Italia a tre punte, in attesa del ritorno, sempre più probabile in prospettiva Glasgow, di Gabriele Detti. Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella, i tre medagliati di Budapest 2017, avranno i fari puntati addosso al Trofeo Settecolli anche se dovranno vedersela con avversari di altissimo livello in quello che può essere considerato a tutti gli effetti un antipasto dell’Europeo nelle acque scozzesi. Federica ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty e Sarah Sjoestroem guidano la truppa delle stelle internazionali : Dal 29 giugno al 1° luglio la piscina più bella del mondo, del Foro Italico a Roma, sarà teatro di sfide interessanti nel 55° Trofeo Settecolli. Come al solito, l’attesa per questo evento è sempre molto sentita dagli appassionati, che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Ci sarà la Nazionale italiana rappresentata dagli atleti più forti, si pensi a Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Fabio Scozzoli e Simona Quadarella. ...

Nuoto - Settecolli 2018 : gli azzurri ancora a caccia della convocazione per gli Europei. I criteri di qualificazione : Il Trofeo Settecolli di Roma, da sempre, è l’ultima ancora di salvezza per chi non ha strappato il pass per i grandi appuntamenti internazionali in programma tra luglio e agosto ma spesso si rivela un boomerang per chi ottiene il lasciapassare alla piscina del Foro Italico perchè, con il picco di condizione raggiunto un mese prima rispetto all’evento internazionale, si rischia poi che la forma scivoli via e che si vada al Mondiale o ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La 55esima edizone del Trofeo Settecolli di Nuoto è alle porte. Dal 29 giugno al 1° luglio nuotatori da tutto il mondo si esibiranno nella vasca più bella del panorama natatorio, quella del Foro Italico a Roma. Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica ...