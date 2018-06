Serie B sul web | a Perform per 22 mln

Diritti tv : Serie B sul web a Perform : La Serie B andrà in onda in diretta su Internet sulla piattaforma Dazn di Perform, mentre l’anticipo del venerdì sera sarà trasmesso anche in chiaro, da Mediaset o Rai. Lo ha deciso l’assemblea della Lega B, come si apprende. Perform, dopo essersi assicurata tre partite a giornata di Serie A, amplia l’offerta di Dazn versando alla Lega B 22 milioni a stagione più bonus per il 2018-21. Attorno al 10 luglio verrà assegnata ...

Serie B - Game Over Cesena : colpo di scena sul club in pole per il ripescaggio : Game Over Cesena, è ai titoli di coda la storia di uno dei più gloriosi club, protagonista anche nel massimo torneo italiano, adesso può considerarsi praticamente fallito dopo 78 anni di storia. Problemi economici troppo grandi che hanno spinto l’Agenzia delle Entrate a non accettare il piano di ristrutturazione del debito, sono andate così in fumo le ultime chance di salvare il club. Importante novità sul fronte ripescaggi, ...

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in Serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Prezzo e partite Serie A di Sky sul digitale terrestre : arrivano i dettagli ufficiali : Definiti i dettagli di trasmissione della Serie A per conto di Sky sul digitale terrestre: il pacchetto calcio avrà un Prezzo di 15 euro mensili, cui poi si potrà aggiungere quello dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, in offerta promozionale (avete tempo fino al 30 giugno) al costo di 19.90 euro al mese per 1 anno. Purtroppo c'è da dire subito che le partite verranno trasmesse in standard definition, e saranno in numero di 7 (10 quelle totali per ...

Anthem : affiorano una Serie di nuovi dettagli sul gioco : Anthem all'E3 ha mostrato i muscoli con un trailer e sezioni di gameplay decisamente interessanti, inclusa una demo giocabile che ha destato molto interessa tra i giornalisti, riporta Gamespot..Il produttore esecutivo di Bioware Mark Darrah ha rivelato qualche dettaglio rispondendo alle domande dei fan, e sono emersi interessanti dettagli.Confermate le missioni progettate per essere giocate fino ad un massimo di quattro giocatori, questo vale ...

Daria e Jodie : MTV al lavoro sul revival della Serie cult : Daria e Jodie presto torneranno in tv: la conferma arriva direttamente dagli MTV Studios che hanno annunciato la lavorazione di una serie revival E’ tempo di revival, reboot e prequel. Dopo le conferme di Game of Thrones e Charmed, ecco arrivare un’altra bella notizia per i nostalgici delle serie tv anni ’90. MTV Studios ha annunciato di essere a lavoro per il revival di Daria e Jodie. Daria e Jodie: si farà il revival Daria ...

Muro - torna la Serie sulla street art : Libera, irriverente, gratuita, anticonvenzionale, a volte sovversiva e clandestina, altre volte giocosa e addirittura mainstream. È la street Art, l’unica forma espressiva contemporanea che è riuscita letteralmente a trasformare le città del mondo, che si è adattata ai luoghi più disparati, che ha rivoluzionato gli spazi e li ha resi luoghi di riflessione, di contestazione o di critica sociale. Un’arte capace come nessun’altra di raccontare in ...

Capcom vuole portare i giochi della Serie Monster Hunter su Switch - ma Monster Hunter World non arriverà sulla console di Nintendo : Come saprete Capcom ha reso disponibile da tempo un nuovo titolo della serie Monster Hunter per PS4 e Xbox One, Monster Hunter World, l'apprezzato gioco in programma per essere lanciato entro la fine dell'anno anche su PC. Capcom ha ricevuto molte domande su un potenziale porting per Switch del gioco e ora riceviamo il primo commento ufficiale su questo argomento, riportato da Gearnuke. In una recente assemblea degli azionisti, Capcom ha ...

Russel Crowe protagonista su Showtime di una miniSerie sul giornalista di Fox News Roger Ailes : Il Gladiatore è pronto per conquistare la tv americana. Russel Crowe sarà protagonista di un progetto ancora senza titolo, che racconterà la storia di Roger Ailes, giornalista che ha contribuito a rendere Fox News la voce del partito Repubblicano, morto recentemente, dopo esser stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale.Il progetto è quello di realizzarne una miniserie in 8 episodi (che gli americani preferiscono chiamare "limited ...

Ricorso Foggia sulla mutualità della Serie B / I satanelli chiedono i due milioni di euro negati : Ricorso Foggia sulla mutualità della Serie B, i satanelli chiedono i due milioni di euro recentemente negati dalle squadre del nord della Lega che al momento compongono la maggioranza.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:41:00 GMT)

Prima foto di Benedict Cumberbatch nella Serie sulla Brexit - la star di Sherlock ha un nuovo look : Benedict Cumberbatch è il volto del manager della campagna Vote Leave, Dominic Cummings, nella serie drama britannica che esplora la Brexit, ovvero il processo d'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Secondo il Telegraph, le riprese sono appena iniziate, e la storia sarà ambientata principalmente durante il referendum che si è svolto il 23 giugno 2016. nella Prima foto di questa produzione di Channel 4, Benedict Cumberbatch si mostra ...

Maltempo a Rimini - Serie di trombe d'aria nel giro di pochi minuti sulla riviera romagnola : Una serie di trombe d'aria, tra cui alcune di notevoli dimensioni, hanno interessato nella mattinata di lunedì l'intera costa romagnola. Il fenomeno atmosferico si è originato in mare ma fa parte di ondata di Maltempo che ha colpito la zona costringendo molti vacanzieri a cercare riparo da pioggia e vento forte.Continua a leggere

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Baseball - Serie A1 : i risultati delle partite del sabato : I risultati delle partite del sabato del campionato italiano di Serie A1 di Baseball È senza fine la crisi di Recotech Padule e Angel Service Gruppo Secur Nettuno Baseball City. Le due squadre fanalino di coda perdono le prime partite dei due doubleheader di giornata contro UnipolSai Bologna e Tommasin Padova. I veneti vincono per 3-0 trascinati da Yohan Pino e dalle battute di Russo e Perdomo, i toscani invece si arrendono 23-0 alle ...