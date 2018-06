Serie B | Dazn si aggiudica i diritti per il prossimo triennio

Diritti tv calcio 2018-2021 : Serie B in streaming su DAZN - l'anticipo in tv : Novità nella lunga querelle sui Diritti tv del Campionato di calcio 2018-21: le ultime anticipazioni arrivano da Digital-Sat che annuncia un accordo tra Lega B e DAZN, il nuovo operatore online che fa capo alla società Perform, già aggiudicataria di una fetta della Serie A.prosegui la letturaDiritti tv calcio 2018-2021: Serie B in streaming su DAZN, l'anticipo in tv pubblicato su TVBlog.it 29 giugno 2018 17:02.

Cos'è DAZN - la piattaforma Perform per la Serie A in streaming : Se Netflix è dedicata a film, Serie e doc, DAZN trasmette eventi sportivi: si può presentare così la nuova piattaforma streaming live e on demand di Perform, società britannica che ha conquistato una fetta dei diritti per la Serie A del prossimo triennio. Cos'è DAZN? Come anticipato, DAZN è una piattaforma pay in live streaming, visibile sul Pc, sugli smart tv e sui vari device digitali, comprese le consolle game. Si legge "Da-zon" ed è ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Rushton (Dazn) : «Pronti a discutere su ritrasmissione partite» : «Siamo pronti a discutere con tutti per la ritrasmissione delle partite della Serie A di calcio; contiamo di investire 50 milioni di euro per ampliare il nostro bacino d'utenza e scommettiamo così tanto sull'Italia da essere certi di rimanere qui almeno per i prossimi 25 anni». Così parlò James Rushton, amministratore delegato di Dazn, la piattaforma web di proprietà del gruppo britannico Perform che ...

Serie A In Streaming Su DAZN : Arriva in Italia DAZN, calcio in Streaming a 9,99 € al mese. Tre partite della Serie A 2018 a 9,99 euro al mese in Streaming su smartphone DAZN, il Netflix del calcio di Perform, arriva in Italia Arriva in Italia DAZN, il nuovo servizio di Streaming Sport e Serie A! Inizia la rivoluzione per guardare calcio […] noadsense

