Serie B a Perform Le partite della cadetta in streaming più una in chiaro | accordo da 22

Diritti tv : Serie B sul web a Perform : La Serie B andrà in onda in diretta su Internet sulla piattaforma Dazn di Perform, mentre l’anticipo del venerdì sera sarà trasmesso anche in chiaro, da Mediaset o Rai. Lo ha deciso l’assemblea della Lega B, come si apprende. Perform, dopo essersi assicurata tre partite a giornata di Serie A, amplia l’offerta di Dazn versando alla Lega B 22 milioni a stagione più bonus per il 2018-21. Attorno al 10 luglio verrà assegnata ...

Sky - partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B : L'emittente satellitare è ancora in gioco su più fronti: dai diritti acquisiti da Perform, alla Serie B, passando per i rinnovi dei contratti con Fox Sports e Discovery. L'articolo Sky, partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket Serie A - assegnati a Perform i diritti betting per le prossime due stagioni : La LBA Lega Basket Serie A ha assegnato a Perform i diritti del “Pacchetto betting” relativamente al territorio italiano per le stagioni Sportive 2018/2019 e 2019/2020. Perform è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, tocca ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito. Perform Group ...

Contatti Sky con Perform per offrire tutta la Serie A 2018-21 ai suoi abbonati : tutta la Serie A 2018-21 con Sky? Una possibilità percorribile, a patto che la pay per view di Murdoch trovi il giusto accordo con Perform (Dazn), l'altra società aggiudicataria di uno dei tre pacchetti disponibili. Sky, dall'alto dei suoi due pacchetti (non poteva accaparrarsene di più), potrà trasmettere in esclusiva 7 partite oer ciascuna giornata di campionato, per un totale di 266 incontri nell'arco di un'intera stagione (con 16 dei 20 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky : «Al lavoro per rendere accessibili partite Perform» : La Serie A sarà su Sky con un'offerta mai così esclusiva. Non solo, l'offerta migliore che potessimo offrire ai nostri abbonati. Impossibile fare di più, per la struttura dei pacchetti venduti ed anche per legge. ...

Cos'è DAZN - la piattaforma Perform per la Serie A in streaming : Se Netflix è dedicata a film, Serie e doc, DAZN trasmette eventi sportivi: si può presentare così la nuova piattaforma streaming live e on demand di Perform, società britannica che ha conquistato una fetta dei diritti per la Serie A del prossimo triennio. Cos'è DAZN? Come anticipato, DAZN è una piattaforma pay in live streaming, visibile sul Pc, sugli smart tv e sui vari device digitali, comprese le consolle game. Si legge "Da-zon" ed è ...

Serie A tra Sky e Perform ma si trattano i diritti di ritrasmissione : In ogni giornata di Serie A, 7 partite andranno in onda in esclusiva su Sky e 3 su Dazn, la 'Netflix dello sport' di Perform. Così è stato venduto il campionato (a 973.3 milioni di euro più bonus), ma il panorama può cambiare nel giro di qualche settimana. Dopo i lunghi negoziati fra Lega e operatori, ora le trattative sono fra chi ha comprato i diritti tv e chi vuole ricomprarne almeno una fetta, attraverso accordi ...

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avrà inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sarà ...

Calcio in tv Perform lancia Dazn - la Netflix del pallone che possiede 3 partite su 10 della Serie A : Dazn nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a ...

Ufficiali i pacchetti diritti TV Serie A 2018-21 : distribuzione partite a Sky e Perform : La distribuzione dei pacchetti diritti TV Serie A 2018-21 è ufficialmente avvenuta: tutti gli appassionati di quello che è definito tra gli sport più appassionanti al mondo potranno, da questo momento, iniziare a vederci più chiaro circa gli abbonamenti da mantenere o da stipulare per seguire da vicino la propria squadre del cuore. Partiamo col dire che l'hanno spuntata Sky e Perform, che hanno finito con l'accaparrarsi i diritti televisivi di ...