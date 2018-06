agi

: Sembra assurdo, ma a 105 anni si rischia di morire meno che a 75. Una ricerca - di @andreacauti - Agenzia_Italia : Sembra assurdo, ma a 105 anni si rischia di morire meno che a 75. Una ricerca - di @andreacauti - AlexZan87 : RT @Sandro_Sartor: A me sembra già assurdo che esista una associazione degli ex parlamentari. #vitalizi - RobertoCavalle : #buongiorno ?? #goodmorning #29giugno #thanksgoditsfriday due giorni a Roma di traffico assurdo sul GRA e in città,… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Fino all'età di 80circa il rischio di mortalità aumenta, ma poi decelera fino a raggiungere un livello costante dopo i 105. Il rischio di mortalità diminuisce nel tempo anche a queste età estreme. Quindi, se esiste un limite alla longevità, questo non è stato ancora raggiunto. Sono le conclusioni di uno studio condotto datori delle università La Sapienza, Roma Tre, Berkeley e Southern Denmark e dell'Istat. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science. Lo studio è un tentativo di rispondere a domande come "C'è un limite biologico alla longevità umana? Come cambia il rischio dicon l'avanzare dell'età?". Per riuscirci è necessario stimare con esattezza il rischio di mortalità degli ultracentenari. La mancanza di dati affidabili ...