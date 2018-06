Segreti di coppia | al tuo partner… non dire proprio tutto

dilei

(Di venerdì 29 giugno 2018) Se vuoi che la tua relazione vada a gonfie vele, è importante che tu capisca cosa è giusto condividere con il tuo partner e cosa, invece, sarebbe meglio tenessi per te. Certo è fondamentale che ci sia tra di voi comunicazione e condivisione, ma questo non significa che sei costretta a raccontargli. Mentire è sbagliato, ma sorvolare su alcune questioni è fondamentale. Allo stesso tempo, ci sono temi che non possono essere evitati. Se hai traumi o difficoltà legate al passato, non vergognartene e non aver paura di condividerle con lui. Affrontare insieme queste esperienze, parlarne e confrontarti ti aiuterà a superarle, e agevolerà lui a capirti meglio. La stessa cosa vale per alcune caratteristiche che ti causano imbarazzo: sudi molto? Ti svegli con l’alito cattivo? Non aver paura di parlarne… se ti ama non scapperà certo per questo! Non avere timore di parlare ...