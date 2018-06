Sebastian Vettel | GP Austria 2018 | “La nostra velocità è buona Spero di andare ancora

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Hamilton il più veloce - Sebastian Vettel in scia! : Lewis Hamilton è risultato il migliore pilota nei primi due turni di prove libere del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha stampato un rilevante 1:04.579, due decimi meglio di Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. La seconda sessione è stata la più veloce per tutti tranne per Max Verstappen che si è leggermente peggiorato. GP Austria, prove libere 1-2: classifica combinata DEI ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel deve rispondere a Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo nei 90 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up in vista di qualifiche e gara. Lewis Hamilton si è scatenato nella FP1 precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas ma Sebastian Vettel ha risposto presente e ha fatto capire che la Ferrari può dire la sua. Ci attendiamo nuova ...

F1 - Risultato e classifica prove libere 1 – GP Austria 2018 : Lewis Hamilton davanti a tutti - Sebastian Vettel risponde : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes si è scatenato a Zeltweg e ha timbrato un rilevante 1:04.839, unico a scendere sotto i 65 secondi insieme al compagno di squadra Valtteri Bottas attardato di un decimo. Il Campione del Mondo sembra essere decisamente superiore alla concorrenza ma Sebastian Vettel ha cercato di rispondere sia sul giro ...

F1 - Sebastian Vettel : “Il mio errore a Le Castellet? Farei qualcosa di diverso se tornassi indietro… : “Ciò che è stato… è stato, guardiamo avanti. Ovviamente credo che ci sia un motivo che ha determinato la penalità che ho scontato in gara, e credo che se mi ritrovassi oggi nella stessa situazione, Farei qualcosa di diverso rispetto a domenica scorsa”. Con queste prime parole Sebastian Vettel ha commentato quanto accaduto in Francia, al via dell’ottavo round del Mondiale di F1 2018. Dopo il weekend di Le Castellet, dunque, il Circus si ...

F1 - GP Austria 2018 : obiettivo riscatto per Sebastian Vettel e la Ferrari. Ma Spielberg è un feudo Mercedes : Secondo GP consecutivo per il Mondiale di F1, che fa tappa a Spielberg, in Austria. Si riparte dalla Francia e dalla vittoria di Lewis Hamilton, che si è ripreso la vetta del campionato ed ora conduce con 14 punti di vantaggio su un Sebastian Vettel quinto a Le Castellet dopo l’incidente al via con Valtteri Bottas. La lotta per il titolo prosegue ora sul Red Bull Ring, dove non sono ammessi altri errori per il tedesco. PRONTO ...

Formula 1 - GP Austria. Sebastian Vettel - tra voglia e necessità di riscattarsi subito : Sebastian Vettel arriva al Red Bull Ring da inseguitore, a 14 punti dal campione del mondo. Tutti persi a causa dell'errore commesso in partenza soli pochi giorni fa. Eccessi che in un mondiale che ...

F1 - la penalizzazione di Sebastian Vettel continua a far discutere. La Mercedes non ci sta - la FIA si difende : Uno dei temi più caldi in F1 è sempre quello legato alle penalizzazioni. “Spero che Charlie (Whiting, ndr) abbia visto“, è ormai lo slogan che si sente spesso nei team radio dei piloti ogni qual volta questi si trovano invischiati in incidenti o situazioni di pericolo come cambi di traiettoria e chiusure al limite della pista. Per i commissari di pista in Francia c’è stato un bel da fare nel corso del primo giro: prima il ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel sulla graticola per l’errore in Francia. In Austria serve la reazione : Sebastian Vettel è decisamente sulla bocca di tutti dopo il GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’errore in curva 1 non ha rovinato solo la sua gara, anche se la rimonta fino al quinto posto è stata degna di lode, ma anche quella di Valtteri Bottas (Mercedes), che ha concluso settimo. Responsabilità evidenti del tedesco della Ferrari che lui stesso si è preso, commentando l’accaduto ai microfoni. Certo, si ...

F1 - Sebastian Vettel spiega i segreti del Red Bull Ring : “ci sono poche curve - ma è comunque difficile” : Il pilota della Ferrari ha svelato i segreti del Red Bull Ring, circuito su cui si correrà il prossimo Gran Premio d’Austria Archiviato il Gran Premio di Francia, il circus della Formula 1 si prepara al prossimo appuntamento in calendario. Si corre al Red Bull Ring, circuito breve e veloce che stuzzica la maggior parte dei piloti. Photo4 / LaPresse Tra questi c’è anche Sebastian Vettel, che ne ha svelato i segreti nel corso di un ...

F1 - Sebastian Vettel : quanti punti gettati al vento! Le occasioni perse tra Cina - Baku e Francia : poteva essere in testa al Mondiale : Sebastian Vettel ha perso la leadership del Mondiale F1: sbarcato in Francia con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton, il tedesco è incappato in una giornata negativa e ha assistito al dominio assoluto del suo grande rivale che ora ha 14 lunghezze di margine. Siamo solo a un terzo della stagione ma i punti gettati al vento da parte del pilota della Ferrari sono già molti e potrebbero pesare tantissimo in un campionato così tirato e intenso ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Ho sbagliato in partenza. Potevamo puntare al podio - la penalità è equa. Mi dispiace per Bottas” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sbagliato in partenza tamponando Valtteri Bottas e ha compromesso la sua gara, riuscendo comunque a rimontare e a strappare punti preziosi in ottica classifica generale. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito alla vittoria di Lewis Hamilton che ora ha 14 punti di vantaggio. Queste le dichiarazioni che il pilota ...

F1 - Wolff si preoccupa per… Vettel : “l’incidente con Bottas in avvio? Sebastian ha perso un bel po’ di punti” : Il team principal della Mercedes ha analizzato l’incidente tra Bottas e Vettel in avvio, preoccupandosi per… la classifica del tedesco Bene ma non benissimo la giornata della Mercedes in Francia, alla vittoria di Hamilton infatti fa da contraltare la difficile gara di Bottas. A discolpa del finlandese bisogna però calcolare l’incidente avvenuto al via con Vettel, costato ad entrambi molte posizioni e, in particolare al tedesco, ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton vola al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si è portato in testa alla Classifica del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Francia ed è così balzato al comando con ben 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto in seguito al contatto al via con Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo sale in terza posizione ma distaccato di 49 lunghezze. Classifica Mondiale piloti F1 ...