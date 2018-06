Se c’è un limite alla durata massima della vita umana | non lo abbiamo ancora raggiunto

wired

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’aspettativa dispeciecontinua stabilmente ad aumentare da decenni. E non a caso, la scienza ha iniziato a chiedersi se la longevitàsia destinata ad allungarsi indefinitamente, o se invece, prima o poi, ci troveremo piuttosto a sbattere contro un qualchebiologico che impone unanostra esistenza. Risposte definitive, per ora, non ce ne sono. Ma gli studi continuano, e un nuovo importante contributo arriva oggi dall’Italia. Una ricerca pubblicata su Science e coordinata da Elena Barbi, professore associato di demografiaSapienza di Roma, sembra infatti dimostrare che se la longevitàha realmente un, dobbiamoraggiungerlo. Fino a oggi, in effetti, i risultati delle ricerche in materia erano stati quanto meno contraddittori. Uno studio pubblicato su Nature un paio di anni fa, peresempio, aveva analizzato le ...