Scuola | la chiamata è stata un flop Giusto eliminarla | ma non basta

Scuola - l’addio alla chiamata per competenze è l’ennesimo svilimento dei prof : Cerchi lavoro? Trova un posto che ti garba e spedisci il tuo curriculum vitae. Spera di arrivare al colloquio. Sostieni il colloquio e spera, a questo punto, di essere assunto. Grazie al tuo cv, certo, ma anche grazie al tuo modo di affrontare il colloquio. Funziona così in tutto il mondo, in tutti i settori. E funziona idealmente così anche in Italia, almeno in tutti i settori privati. Nei settori pubblici si deve vincere un concorso, ma il ...

Scuola - l’addio alla chiamata per competenze è l’ennesimo svilimento della professione insegnanti : Cerchi lavoro? Trova un posto che ti garba e spedisci il tuo curriculum vitae. Spera di arrivare al colloquio. Sostieni il colloquio e spera, a questo punto, di essere assunto. Grazie al tuo cv, certo, ma anche grazie al tuo modo di affrontare il colloquio. Funziona così in tutto il mondo, in tutti i settori. E funziona idealmente così anche in Italia, almeno in tutti i settori privati. Nei settori pubblici si deve vincere un concorso, ma il ...

Scuola - chiamata diretta addio : stop ai super presidi - si ritorna al passato. Esultano i sindacati : Il provveditore Pellecchia: «Siamo pronti ad adeguarci»I sindacati: «Fine della discrezionalità, si premia il merito»

Scuola - addio chiamata diretta : Governo verso smantellamento Buona Scuola Renzi-Giannini? : C’è grande soddisfazione nel mondo scolastico, ed in particolar modo tra il personale docente, per la cancellazione di uno dei pilastri principali della contestatissima riforma Buona Scuola di Renzi, vale a dire la chiamata diretta dei professori da parte dei dirigenti scolastici. addio chiamata diretta, Anief soddisfatto Il sindacato Anief, come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, […] L'articolo Scuola, ...

Il governo modifica la Buona Scuola : stop alla chiamata diretta dei docenti : Cade un pezzo della "Buona Scuola" renziana. Con l'accordo siglato fra ministero dell'Istruzione e i sindacati viene eliminata la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici. Si tornerà ad essere scelti sulla base dei punteggi delle graduatorie. Critici il Pd e l'associazione dei presidi.Continua a leggere

Scuola - addio alla chiamata diretta docenti : Bussetti oscurantista : Terzo: non esiste più, in nessun ambito dell'economia e della società, un mercato del lavoro fondato sulla "chiamata numerica". Perfino nella vetusta PA il personale dirigente , e gli insegnati nella ...

BUSSETTI ‘SMONTA’ LA BUONA Scuola/ Malpezzi (Pd) : “stop a chiamata diretta penalizza giovani docenti” : SCUOLA, abolita la "chiamata diretta" dei docenti: firma Miur-sindacati, il ministro BUSSETTI supera la BUONA SCUOLA del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Bocciata la buona Scuola di Renzi : eliminata la chiamata diretta dei professori : Un accordo, fortemente voluto dalla UIL scuola, è stato firmato da FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e dalla Gilda. Di fatto mette fine alla «chiamata diretta» da parte dei...

Scuola/ Via la chiamata diretta dei prof - i sindacati mettono in riga Bussetti : Via la chiamata diretta: ieri la firma dell'accordo Miur-sindacati. La bontà della nuova amministrazione Bussetti si vedrà proprio nel resistere alle pressioni sindacali. ROBERTO PELLEGATTA(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta, ecco chi decide i "requisiti" dei docenti, di M. FerrarioSCUOLA/ La vera "chiamata diretta"? Dovrebbe funzionare così, di G. Santoli

Scuola - eliminata la chiamata diretta dei prof : colpo alla Buona Scuola di Renzi : Il meccanismo che prevedeva che i professori potessero candidarsi alle scuole ed essere scelti in base al loro curriculum è stato abolito. La scelta rientrava nell'idea di premiare i meritevoli e adatti all'istituto ma non è stata considerata valida

Scuola : via chiamata diretta docenti : 23.19 E' stato firmato tra Miur e i sindacati, l'accordo che prevede che il personale docente venga assegnato alla Scuola dall'Ufficio scolastico territoriale attraverso i titoli e il punteggio della mobilità. Dunque si prevede il passaggio dei docenti dall'ambito territoriale alla Scuola "disapplicando" la chiamata diretta prevista dalla 'Buona Scuola'.

Colpo alla Buona Scuola : via chiamata diretta prof : Firmato da Miur e i sindacati FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e dalla Gilda l'accordo che elimina la chiamata diretta dei docenti . Il personale docente quindi verrà assegnato alla Scuola dall'...

Scuola - accordo Miur-sindacati : eliminata la chiamata diretta - : Cancellata una parte della legge sulla "Buona Scuola" del governo Renzi. L'intesa prevede una nuova procedura in due fasi. Soddisfazione per le sigle sindacali

Scuola - accordo Miur-sindacati : fine chiamata diretta docenti : Roma, 26 giu. , askanews, 'E' stato firmato oggi pomeriggio, tra le organizzazioni sindacali e il Miur, l'accordo fortemente voluto dalla UIL Scuola, che fissa i criteri per il passaggio su Scuola dei ...