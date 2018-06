Scuola | Bussetti | ' Dal 2019 concorsi su base regionale e vincolo triennale per i docenti'

Bussetti - se Scuola funziona società viva : ANSA, - ESANATOGLIA , MACERATA, , 28 GIU - "E' un momento importante, fondamentale, se c'è una scuola che funziona, c'è società viva che si prepara al futuro. Stiamo consentendo a un territorio ...

Scuola - addio alla chiamata diretta docenti : Bussetti oscurantista : Terzo: non esiste più, in nessun ambito dell'economia e della società, un mercato del lavoro fondato sulla "chiamata numerica". Perfino nella vetusta PA il personale dirigente , e gli insegnati nella ...

Scuola - il ministro Bussetti : “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” : Scuola, il ministro Bussetti: “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” Scuola, il ministro Bussetti: “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” Continua a leggere L'articolo Scuola, il ministro Bussetti: “No al trasferimento dopo pochi mesi dei prof neo assunti” proviene da NewsGo.

BUSSETTI ‘SMONTA’ LA BUONA Scuola/ Malpezzi (Pd) : “stop a chiamata diretta penalizza giovani docenti” : SCUOLA, abolita la "chiamata diretta" dei docenti: firma Miur-sindacati, il ministro BUSSETTI supera la BUONA SCUOLA del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Delusione dal mondo della Scuola - Ricorrenti DS 2011 : “Il Ministro Bussetti e il governo non ci ascoltano” : Sono ore di attesa per i Ricorrenti al concorso DS 2011, di Delusione per l’imminente (oggi 27 Giugno) pubblicazione dei 4000 quiz per la prova preselettiva del Concorso DS 2018. A nulla sono serviti, infatti, i numerosi appelli di molti docenti al MIUR e al governo affinchè fosse rimandata la prova preselettiva prevista per il […] L'articolo Delusione dal mondo della scuola, Ricorrenti DS 2011: “Il Ministro Bussetti e il ...

Scuola/ Via la chiamata diretta dei prof - i sindacati mettono in riga Bussetti : Via la chiamata diretta: ieri la firma dell'accordo Miur-sindacati. La bontà della nuova amministrazione Bussetti si vedrà proprio nel resistere alle pressioni sindacali. ROBERTO PELLEGATTA(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta, ecco chi decide i "requisiti" dei docenti, di M. FerrarioSCUOLA/ La vera "chiamata diretta"? Dovrebbe funzionare così, di G. Santoli

Abolita la “chiamata diretta” dei docenti/ Firma Miur-sindacati - Bussetti supera la ’Buona Scuola’ di Renzi : Scuola, Abolita la "chiamata diretta" dei docenti: Firma Miur-sindacati, il ministro Bussetti supera la Buona Scuola del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:59:00 GMT)

Scuola - Bussetti : stop ai trasferimenti dei prof neo assunti : Roma, 26 giu. , askanews, 'stop ai trasferimenti dopo pochi mesi degli insegnanti neo assunti'. Il ministro all' Istruzione, Marco Bussetti, propone un patto ai professori in un' intervista al '...

Scuola - Bussetti : stop ai trasferimenti dei prof neo assunti : Roma, 26 giu. , askanews, - "stop ai trasferimenti dopo pochi mesi degli insegnanti neo assunti". Il ministro all' Istruzione, Marco Bussetti, propone un patto ai professori in un' intervista al "...

Pensioni Scuola - ministro Bussetti : ‘Ricostruzione carriera docenti - avviato tavolo con l’INPS’ : Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha attivato un tavolo di lavoro con l’INPS, con l’obiettivo di semplificare lo scambio dei dati e delle informazioni trar le due istituzioni. ministro Bussetti ‘Dialogo tra Miur e Inps per il riconoscimento del diritto alla pensione’ ‘Ringrazio il Presidente Boeri per la disponibilità manifestata’ – ha spiegato il ...

Buona Scuola : M.S.A scrive a Bussetti - le urgenze da risolvere : Breve comunicato da parte dell’Associazione M.S.A rivolto al ministro dell’Istruzione Bussetti. La Buona Scuola e le revisioni da fare su alcuni punti. A poche settimane dalla nomina del ministro Bussetti al capo del Ministero dell’Istruzione, il prof. Luciano Scandura, in qualità di coordinatore nazionale dell’Associazione M.S.A. comparto Scuola, ha inviato una lettera al neoministro per […] L'articolo Buona Scuola: M.S.A ...

Scuola - Mario Pittoni a ‘Il Sole 24 Ore’ : ‘Buoni rapporti con ministro Marco Bussetti’ : Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola per la Lega Nord, è il nuovo presidente della commissione Istruzione del Senato. L’onorevole Pittoni ha rilasciato un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’, all’interno della quale ha parlato delle diverse questioni e problematiche legate alla Scuola. Pittoni sul precariato della Scuola, ‘tre volte superiore al resto della PA’ Il precariato nella Scuola, ha ...

Scuola - Bussetti : ‘saremo al fianco di insegnanti - dirigenti e ATA’ - ma come? : Il ministro Bussetti si è aperto sulle proprie intenzioni nel corso di alcune interviste, come quella al Corriere della Sera e a Radio Capital. Ha ribadito la vicinanza al personale della Scuola nei casi violenza, assicurando l’impegno del Miur a costituirsi parte civile in tutti i processi in cui siano coinvolti gli insegnanti, per episodi […] L'articolo Scuola, Bussetti: ‘saremo al fianco di insegnanti, dirigenti e ATA’, ma ...

Terremoto - il Ministro Bussetti a Macerata : la Scuola “ha voglia di ripartire” : In occasione del primo giorno degli esami di maturità, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si è recato oggi nel Maceratese, zona colpita dal Terremoto del 2016: “Ho pensato, in occasione degli esami di Stato di venire a Macerata, in questa zona colpita dal sisma che ha sofferto molto negli ultimi tempi, per dare un segnale della presenza dello Stato e della presenza della scuola che ha voglia di ripartire“, ha dichiarato ...