Scienza | Infn | Usa e Italia firmano un accordo per il progetto Sbn al Fermilab 

(Di venerdì 29 giugno 2018) È stato firmato l’tra Stati Uniti eper lo Short Baseline Neutrino (SBN), che sarà ilamericano di punta per la ricerca sui neutrini. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in una nota. La ricerca servirà a verificare l’esistenza di un nuovo neutrino mai osservato prima: il neutrino sterile che, se scoperto, potrebbe aprire le porte alla Nuova Fisica oltre il Modello Standard delle particelle elementari, perché la nostra attuale teoria non lo prevede. Lo Short Baseline Neutrino sarà realizzato al Fermilab di Chicago, e sarà un’infrastruttura complessa che prevede l’impiego di un fascio artificiale di neutrini e l’attività integrata di tre rivelatori d’avanguardia. Uno di questi rivelatori, Icarus, basato sulla tecnologia ad argon liquido (LAr-TPC), arriva dai Laboratoridel Gran Sasso, dove ha operato, sotto la guida del Premio Nobel Carlo ...