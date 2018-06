Scienza | domani dalla Calabria il lancio della Sonda Near Space EOS

meteoweb.eu

: RT @istsupsan: #Scienza senza #frontiere Domani in ISS la mostra “In Primo Piano” dedicata ai #migranti dei #CAS, una galleria dei volti d… - samp_le : RT @istsupsan: #Scienza senza #frontiere Domani in ISS la mostra “In Primo Piano” dedicata ai #migranti dei #CAS, una galleria dei volti d… - paodecas : RT @istsupsan: #Scienza senza #frontiere Domani in ISS la mostra “In Primo Piano” dedicata ai #migranti dei #CAS, una galleria dei volti d… - Studionews24 : Fate attenzione a questi sintomi. Rivelano qualcosa che un domani -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il Progetto EOSProject realizzato all’interno del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso l’Istituto Tecnico Industriale “A.Russo” di Nicotera (VV) e che ha coinvolto la classe IV A indirizzo Meccanica e Meccatronica, ha riguardato la progettazione e la realizzazione di unastratosferica per ilin sicurezza fino a quaranta km di altitudine, di attrezzature scientifiche per la ricerca a grandi altezze e il successivo recupero in sicurezza del carico utile. Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con la ditta, esperta nella realizzazione di progetti, ABProject di Antonino Brosio che conta già all’attivo diversi lanci e progetti scientifici con enti di ricerca importanti e che vanta il 100% di lanci e recuperi portati a termine con successo; l’esperto esterno di questo progetto è l’Ing. Maria Antonia Tripodi, collaboratrice esterna...