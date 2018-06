Sci alpino | raduno a Malles per il gruppo di Coppa Europa | otto le convocate da Guadagnini

Sci alpino - test attitudinali per gli azzurri allo Sport Service Mapei : presenti anche Moelgg e Razzoli : Razzoli e Moelgg concludono i test allo Sport Service Mapei, adesso si sale in quota allo Stelvio. Tutti i convocati per il raduno del 2 luglio Si lavora sodo allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va), dove Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli, in compagnia di Simon Maurberger, Fabian Bacher, Alex Vinatzer, Hans Vaccari, Federico Liberatore e Tommaso Sala si sono sottoposti nei giorni scorsi ad una serie di test attitudinali previsti dal ...

Sci alpino - Moelgg guida i gigantisti azzurri nel raduno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio : Il gruppo maschile delle discipline tecniche di gigante di Coppa del mondo al Passo dello Stelvio dal 28 giugno al 7 luglio Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Manfred Moelgg, Roberto Nani e Riccardo Tonetti sono i convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio che si celebra da giovedì 28 giugno a sabato 7 luglio. Si tratta del primo collegiale sulla neve della ...

Sci alpino - la squadra di Coppa Europa femminile pronta ad una settimana di intenso lavoro : Le ragazze della squadra di sci alpino di Coppa Europa al lavoro fra lo Sport Service Mapei, Madonna di Campiglio e il Centro Preparazione Olimpica di Formia settimana di intenso lavoro per il gruppo femminile di Coppa Europa. Il team delle discipline tecniche di sottopone ad alcuni test atletici presso la struttura dello Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) nella giornata di venerdì 22 giugno con Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, ...

Sci alpino - gli azzurri della squadra di CdM maschile si preparano per una serie di test atletici : Gli slalomgigantisti allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona, parte delle gigantiste al Centro di Preparazione Olimpica di Formia I componenti della Coppa del mondo maschile delle discipline tecniche si avviano verso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) per una serie di test che si svolgerà mercoledì 20 giugno. Presenti Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani, Stefano Gross, Fabian Bacher, Matteo Marsaglia, ...

Sci alpino - tragedia per Bode Miller e la sua famiglia : annega in piscina la figlia di 19 mesi : Una vera e propria tragedia per il campione olimpico di sci alpino Bode Miller. La figlia Emeline Gier, di 19 mesi, è purtroppo annegata nella piscina dei vicini di casa a Cota de Caza, vicino Los Angeles (Stati Uniti). Come riporta la stampa statunitense, Miller e la moglie Morgan erano ospiti di una festa dal vicino e non appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato i soccorsi. Tutti i tentativi di rianimare la ...

Sci alpino - svelato il calendario provvisorio di Coppa Europa femminile : sono 35 le gare in programma : Il calendario provvisorio della Coppa Europa femminile 2018/19: 35 gare totali, montagne italiane ancora protagoniste La Fis ha diramato la proposta di calendario della Coppa Europa femminile per la stagione 2018/19 che verrà definitivamente approvato sul finire dell’estate. Le gare complessive saranno 35, di cui 7 discese, 6 supergiganti, 11 giganti, 9 slalom e 2 combinate alpine. sono quattro le località italiane coinvolte, con i due ...

Sci alpino - la Val di Fassa si prepara ad ospitare i Mondiali juniores : La Val di Fassa prepara i Mondiali juniores del febbraio 2019 con quattro appuntamenti di Coppa Europa fra dicembre e gennaio La Val di Fassa e il Trentino evidenziati in rosso nelle bozze di calendario di Coppa Europa di sci alpino 2018/2019 al termine del congresso Fis di Costa Navarino, in Grecia. Dal 18 al 27 febbraio andranno infatti in scena i Campionati Mondiali Junior, che per la settima volta nella storia si disputeranno in Italia. A ...

Sci alpino – Mondiali di Are 2019 - ufficializzati gli orari della prossima rassegna iridata : Ufficiali anche gli orari dei Mondiali di Are 2019: undici titoli in palio dal 4 al 17 febbraio A distanza di qualche settimana dall’ufficializzazione delle date di gara, il Comitato organizzatore dei Mondiali di Are 2019 ha reso noto anche gli orari della prossima rassegna iridata. In palio undici titoli (discesa, supergigante, gigante, slalom, combinata maschile e femminile e team event), lungo un periodo spalmato su quattordici giorni. ...

Sci alpino – La composizione delle squadre maschili per la stagione 2018/19 : Ecco le composizioni delle squadre di sci Alpino maschili per la stazione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 5 del 22 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili di sci Alpino per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici oggi deliberati: Direttore Sportivo Rinaldi Massimo Gruppo Coppa del Mondo Discipline Tecniche Slalom Bacher Fabian 04/04/1993 CS Carabinieri Gross Stefano 04/09/1986 GS Fiamme ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli atleti e gli allenatori dell’Italia maschile : La FIS ha definito quali saranno gli atleti della Nazionale Italiana che parteciperanno alla Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La Federazione ha reso nota la competizione di tutti i vari gruppi per il massimo circuito internazionale, con gli atleti e gli allenatori che saranno protagonisti nel corso della prossima stagione. Nel gruppo di slalom confermati Stefano Gross e Manfred Moelgg, il Campione Olimpico Giuliano Razzoli prosegue la ...

Sci alpino : la composizione delle Nazionali femminili per la stagione 2018/19 : composizione delle Nazionali femminili di sci alpino per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 4 del 21 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali femminili di sci alpino per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici oggi deliberati: Direttore Sportivo Rinaldi Massimo Capo Allenatore Guadagnini Matteo Gruppo Coppa del Mondo femminile «Elite» Brignone Federica 14/07/1990 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le atlete e gli allenatori dell’Italia femminile : Giornata importante quella odierna per lo sci alpino femminile in casa Italia: è stata ufficialmente delineata la composizione delle squadre che prenderanno parte alla Coppa del Mondo ed alla Coppa Europa della prossima stagione, con nomina dei rispettivi tecnici. Di seguito gli organici completi oggi designati. Direttore Sportivo: Rinaldi Massimo Capo Allenatore: Guadagnini Matteo Gruppo Coppa del Mondo femminile «Elite» Brignone Federica ...

Sci alpino - Mondiali 2013 a Courchevel-Meribel. La rassegna iridata torna in Francia : I Mondiali 2023 di sci alpino si disputeranno a Courchevel-Meribel (Francia). La candidatura transalpina ha così avuto la meglio sull’austriaca Saalbach. Questa la decisione del congresso della FIS che si è svolto a Navarino (Grecia) dove è stato approvato anche il calendario della prossima Coppa del Mondo. Ricordiamo che i Mondiali 2019 si svolgeranno ad Are (Svezia) mentre quelli del 2021 saranno a Cortina d’Ampezzo. La rassegna ...