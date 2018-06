optimaitalia

: Scaletta di Ennio Morricone a Roma, alle Terme di Caracalla il 29 giugno per festeggiare i 60 anni di musica… - OptiMagazine : Scaletta di Ennio Morricone a Roma, alle Terme di Caracalla il 29 giugno per festeggiare i 60 anni di musica… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Oggi, venerdì 29, il maestroè attesodi(dopo i concerti del 16, 17 e 18nella capitale).si esibirà per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di, in occasione del suo 60 Years of music Tour.La dimensione live è peril modo migliore dii suoi 60 anni di straordinaria e unica carriera. Peril traguardo, è stato rilasciato l'album60, un disco di raccolta dei grandi successi e delle ultime novità del maestro pubblicato nel 2016 da Universal Classic e Musica & Oltre.Gli ultimi biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su Ticketone.it, via call center oppure nei punti vendita autorizzati dell'intero territorio italiano. Gli ultimi biglietti rimasti consentono agli interessati di accaparrarsi un posto nel Settore B a 92,00 euro o nel ...