Saviano mente sui migranti Ecco tutte le sue fake news

(Di venerdì 29 giugno 2018) Roma "È una bugia. È falso", giurava in tv Roberto, snocciolando due settimane fa a "Di Martedì", su La7, le sue verità sull'immigrazione e sull'accoglienza. Peccato che nell'occasione sia stato lui a diffonderee a dire il falso. Mica l'accusa arriva da un Salvini qualunque. A beccare in fallo l'autore di Gomorra sono stati infatti i fact checker di Lavoce.info, il quotidiano online fondato da Tito Boeri, analizzando le parole dello scrittore.Ma che aveva detto? Attaccando il governo per aver chiuso i porti, aveva appunto definito "falsa" la narrazione dell'esecutivo, che sostiene di essere stato "abbandonato dall'Europa a sostenere il peso economico dell'immigrazione". E perché persarebbe "una bugia" quello che "il governo vuol farci credere"? Perché, spiegava lo scrittore, "solo negli ultimi anni al nostro Paese sono stati dati 800 milioni di euro ...