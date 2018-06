Sassuolo | ufficiale Odgaard dall' Inter

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : rinnovato il prestito di Lemos : Sassuolo - Ancora un anno per Mauricio Lemos in neroverde. Attraverso una nota, infatti, il Sassuolo ha annunciato che per il difensore classe 1995 è stato "prolungato il prestito dall'U.D. Las Palmas ...

Ufficiale - De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo : Roberto De Zerbi ha preso il posto di Iachini sulla panchina del Sassuolo, le voci degli ultimi giorni sono diventate ufficiali in mattinata Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ufficializza il club emiliano con una nota sul suo sito web: “Questa mattina, presso la sede Mapei di Milano, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Roberto De Zerbi”. Il ...

Sassuolo - ufficiale : esonerato Iachini - ecco il nuovo allenatore : Ora è ufficiale: Giuseppe Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito. “Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di lavoro con il Sassuolo Calcio”. “La società neroverde vuole esprimere un grande ringraziamento a mister Iachini, arrivato in un momento di difficoltà della ...