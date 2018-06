SARA AFFI FELLA CONTRO LUIGI MASTROIANNI Uomini e donne | sfogo in diretta | Siete

Uomini e Donne : Selvaggia Roma e la rivincita su SARA AFFI Fella : Selvaggia Roma ha la sua rivincita su Sara di Uomini e Donne Negli ultimi giorni Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati dopo una brevissima frequentazione della durata di due settimane circa. E proprio ieri Luigi Mastroianni ha vuotato il sacco a Uomini e Donne Magazine, rivelando anche un clamoroso retroscena, che ha lasciato tutti i fan senza parole. Cosa ha detto? Il giovane ha raccontato di aver passato ben 2 giorni in hotel ...

Temptation Island - Selvaggia Roma : "SARA AFFI Fella forse ora tornerà con l'ex Nicola Panico" : Selvaggia Roma di Temptation Island si gode la sua rivincita, per il momento senza strafare. Qualche mese fa l’ex fidanzata di Lenticchio aveva incassato qualche critica social per le sue frecciatine nei confronti di Sara Affi Fella, conosciuta proprio nel reality estivo di Canale 5. Il 'fattaccio' risale allo scorso novembre quando Sara accettò la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono nonostante il freschissimo addio al ...

SARA AFFI Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati : possibile riavvicinamento con Nicola Panico? : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati Poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Dopo circa un mese dalla scelta avvenuta nello studio di...

SARA AFFI Fella torna con Nicola Panico? Le parole di Selvaggia Roma : Selvaggia Roma di Temptation Island commenta la rottura tra Sara e Luigi di Uomini e Donne Selvaggia Roma di Temptation Island si è presa la sua rivincita. Qualche mese fa l’ex fidanzata di Lenticchio era stata criticata da parecchi per le sue frecciatine a Sara Affi Fella. Ricordate? Era lo scorso novembre quando Maria De […] L'articolo Sara Affi Fella torna con Nicola Panico? Le parole di Selvaggia Roma proviene da Gossip e Tv.

Valeria Bigella ha insultato Luigi Mastroianni? Parla l’amica di SARA AFFI Fella : Valeria Bigella accusata di aver insultato Luigi Mastroianni: l’amica di Sara Affi Fella spiega cos’è successo Valeria Bigella di Temptation Island è costretta a difendersi da chi la critica per aver insultato Luigi Mastroianni di Uomini e Donne. In realtà, la giovane rivela sui social di non aver assolutamente detto che l’ex corteggiatore di Sara […] L'articolo Valeria Bigella ha insultato Luigi Mastroianni? Parla ...

SARA AFFI FELLA CONTRO LUIGI MASTROIANNI/ La promessa dell'ex tronista : "Stasera parlo io!" : SARA AFFI FELLA e LUIGI MASTROIANNI si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:06:00 GMT)

SARA AFFI Fella - l'ex Nicola Panico : «Luigi Mastroianni l'ha usata per farsi pubblicità» : A nemmeno un mese di distanza dalla scelta è già scoppiata la coppia creata a Uomini Donne Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. "Se le cose non funzionano, non...

SARA AFFI Fella contro Luigi Mastroianni/ La frecciatina di Lorenzo Riccardi sui social : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:00:00 GMT)

SARA AFFI Fella contro Luigi Mastroianni/ La verità sui social ma Selvaggia Roma gira il dito nella piaga.... : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché". I fan sono in attesa di scoprire cosa dirà Sara Affi Fella questa sera in diretta sui social ma, intanto, i volti noti di Uomini e donne e le stesse colleghe della scorsa edizione di Temptation Island sono pronte a prendere le parti dell'uno o dell'altro in questa storia.

SARA AFFI Fella spiega perchè è finita con Luigi Mastroianni : Uomini e Donne: accuse incrociate tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni Stagione sfortunata per Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi si è chiuso con le scelte di Nicolò Brigante, Nilufar Addati e Sara Affi Fella e la nascita di tre coppie, tutte però naufragate in breve tempo. Il primo scossone per i protagonisti del Trono Classico di UeD c’è stato con l’addio tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. ...

“Stop - ecco la verità”. Ahia SARA - si scopre tutto. Luigi Mastroianni vuota il sacco ed è scandalo a Uomini e Donne. E la Affi Fella ne esce male male : Solo poche ore fa, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella hanno annunciato la fine della loro relazione, dopo neanche un mese dalla scelta che aveva fatto sognare i telespettatori di ”Uomini e Donne” e che, con il 24,53% di share, è stata la più seguita dell’edizione appena conclusa del dating show di Maria De Filippi. Uscita dal programma, la coppia ha vissuto sin da subito una crisi che, a detta di Sara, ha portato alla ...

Uomini e Donne gossip : SARA AFFI Fella risponde alle accuse di Luigi Mastroianni : Uomini e Donne, Sara Affi Fella non ci sta e risponde alle accuse di Luigi Mastroianni: “Leggo tante ca…te” Le ultime dichiarazioni di Luigi Mastroianni non devono essere andate proprio giù a Sara Affi Fella. L’ex tronista infatti, poco dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata dal siciliano a Uomini e Donne Magazine, sui social ha reagito […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella risponde ...

Luigi Mastroianni e SARA AFFI Fella : ‘Incapace di camminare e lei non s’è fatta sentire’ : “Sara è sempre stata molto distante, oggi penso che fin dal primo giorno non le sia mai importato nulla di me. Non mi ha mai dato la certezza di essere la mia ragazza, è una grande delusione. Non ne voglio sapere più nulla di questa relazione”: la rivelazione shock è di Luigi Mastroianni e la Sara in questione è ovviamente Sara Affi Fella. Mastroianni ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare per filo e per segno i motivi che ...

Luigi Mastroianni e SARA AFFI Fella : ‘Incapace di camminare e lei non s’è fatta sentire’ : “Sara è sempre stata molto distante, oggi penso che fin dal primo giorno non le sia mai importato nulla di me. Non mi ha mai dato la certezza di essere la mia ragazza, è una grande delusione. Non ne voglio sapere più nulla di questa relazione”: la rivelazione shock è di Luigi Mastroianni e la Sara in questione è ovviamente Sara Affi Fella. Mastroianni ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare per filo e per segno i motivi che ...