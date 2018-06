Sanzioni Ue alla Russia | Coldiretti | grave danno per Made in Italy

Coldiretti : con le Sanzioni alla Russia scatta l’embargo al Made in Italy : Con le sanzioni si attende ora la rappresaglia della Russia con l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari e il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia previsto dal decreto n. 778 del 7 agosto 2014, piu’ volte rinnovato. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione dei 28 leader Ue che hanno concordato di ...

Sanzioni alla Russia prorogate per altri sei mesi - l'Italia cede : I leader europei hanno concordato di estendere le Sanzioni economiche contro la Russia per altri sei mesi relativamente alla questione dell'Ucraina. "C'è stata - ha spiegato una fonte comunitaria - una breve discussione sugli accordi tra Russia, Ucraina e Minsk, che ha portato a un accordo per estendere le Sanzioni per altri sei mesi".Durante il Vertice il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ...

Consiglio europeo : accordo per estendere Sanzioni economiche alla Russia : I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.

Gli Stati Uniti non cedono sulle Sanzioni alla Russia : "Abbiamo detto a Conte che devono restare" : Habemus summit. La visita di John Bolton a Mosca, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, è stata risolutiva e dopo una giornata di consultazioni, per ultimo con Vladimir Putin, il Cremlino ha diffuso l'atteso annuncio: il vertice tra il leader americano e quello russo si farà. Per i dettagli però - dove e quando - bisognerà aspettare domani. Lo zar nel mentre si augura che questo possa essere l'inizio ...

Coldiretti - Sanzioni alla Russia : positiva la volontà di agire in sede UE per una rimodulazione : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell’11% a maggio, rispetto allo scorso anno, è positiva la volontà di agire in sede Ue per una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione delle piccole e medie imprese e il settore agroalimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla risoluzione M5S-Lega alla Camera che impegna il Governo, sulla base degli ultimi dati Istat ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle Sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Dl dignità : dalla lotta al precariato alle Sanzioni per le aziende che ricevono aiuti di Stato e delocalizzano : Spingere le assunzioni a tempo indeterminato con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe salate alle imprese che incassano, in qualsiasi forma, aiuti di Stato e poi delocalizzano le ...

Salvini - Sanzioni alla Russia inutili : Noi siamo pronti a passare dalle parole ai fatti ma in Europa sono pochi quelli che la pensano come noi e siamo soli contro tutto il mondo". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un'intervista a ...

Ucraina impone nuove Sanzioni alla Russia - : L'Ucraina ha ampliato la lista delle sanzioni contro la Russia, imponendo restrizioni ai partiti politici russi. Il documento corrispondente è stato pubblicato dal servizio stampa del leader ucraino ...

L'Unione Europea e l'Italia prorogano le Sanzioni alla Russia di un anno : Il governo gialloverde, finita la campagna elettorale, inizia a fare i conti con impegni di natura economica e politica, soprattutto in riferimento ad alleanze storiche difficili da rinnegare. La riunione del Consiglio delL'Unione Europea proroga le sanzioni alla Russia Si è svolta oggi, infatti, la riunione del Consiglio Ue che doveva decidere se prorogare od eliminare le sanzioni a carico della Russia per l'annessione della Crimea. Tali ...

Ucraina - il Consiglio europeo prolunga le Sanzioni alla Russia : È questo il vero nodo, la questione fondamentale che agita le notti di Vladimir Putin: in questo pacchetto sono inserite infatti le sanzioni che colpiscono direttamente l'economia russa. E qui il ...

Ucraina - l’Unione Europea estende le Sanzioni alla Russia fino al 2019 : Le sanzioni imposte alla Russia resteranno in vigore almeno un altro anno. Il Consiglio Europeo ha esteso fino al 23 giugno 2019 le misure economiche imposte a Mosca in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Ue. Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti ...

L'Unione europea non ascolta l'Italia e proroga le Sanzioni alla Russia fino al 2019 : L'Unione europea non ascolta l'Italia e proroga le sanzioni alla Russia fino al 2019. Il Consiglio Ue estende di un anno (fino al 23 giugno 2019) le sanzioni in risposta all'annessione illegale della Crimea e Sebastopoli.Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti (nessun europeo o società residente in Ue può ...

Stop alla busta paga in contanti da Luglio. Sanzioni fino a 5000 euro : Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta, infatti, per il datore di lavoro l'obbligo della tracciabilità dello stipendio. Le retribuzioni, per evitare Sanzioni, vanno corrisposte via ...