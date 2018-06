Sanità | Gallera firma con sindacati per stabilizzare 1 000 precari lombardi 2

Sanità : Gallera firma con sindacati per stabilizzare 1.000 precari lombardi : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - "Grazie al Protocollo sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità saranno avviate le procedure per la stabilizzazione attraverso assunzione diretta di circa 1.000 dipendenti delle Agenzie, Aziende e Irccs di diritto pubblico del servi

OSPEDALE LODI - PROTOCOLLO PRO-ISLAM?/ “No infermieri con donne musulmane” : Gallera “Sanità uguale per tutti” : L'OSPEDALE di LODI ha varato un nuovo PROTOCOLLO pro Islam: stop a membrane suine per le protesi e solo personale femminile per le pazienti. Ma l'assessore Gallera smentisce tutto...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:10:00 GMT)