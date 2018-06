Sanità | Arancio Pd | usare fondi per ospedali aree alto rischio ambientale

liberoquotidiano

: Sanità. Arancio: potenziare personale medico di anestesia e rianimazione, approvata risoluzione in commissione Ars - pd_ars : Sanità. Arancio: potenziare personale medico di anestesia e rianimazione, approvata risoluzione in commissione Ars - NuovoSud : #Sicilia, Arancio (Pd): 'Potenziare personale medico anestesia e rianimazione' -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Nella scorsa finanziaria ci siamo battuti per ottenere lo stanziamento di tre milioni di euro per il potenziamento dei presidieri che ricadono nelle zone classificate ad: Gela, Milazzo e Priolo. Ancora oggi però non è stata attivata al