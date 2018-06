Sanità : ad Abano impiantate prime protesi d’anca con robot ‘Mako’ e tecnica ‘bikini’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La piattaforma robotica per ortopedia protesica MAKO surgical (modello RIO System) eÌ? entrata in funzione per la chirurgia del ginocchio nel Policlinico di Abano Terme nel 2011, tra le prime realtà private in Italia a utilizzarlo, con ottimi risultati clinici e oggi il polo ospedaliero vanta una consolidata esperienza. L’utilizzo della robotica nella chirurgia dell’anca è motivato dalla ...