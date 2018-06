umbriadomani

: San Venanzo, Morgan tra i protagonisti dell'11esima edizione di “In…Canto d’Estate” - UmbriaDomani : San Venanzo, Morgan tra i protagonisti dell'11esima edizione di “In…Canto d’Estate” - tlane_san : RT @OnePerfectShot: 8 ½ (1963) DP: Gianni Di Venanzo Dir: Federico Fellini More Shots: -

(Di venerdì 29 giugno 2018) In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica Festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro ...