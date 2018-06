Samsung Health guarda con interesse le diagnosi mentre le app stock salutano

tuttoandroid

: RT @lavi_lorenzetti: #DIID18 | #DigitalDay18 ora tocca a Samsung con Antonio Bosio con wearables e smart devices per il comparto Health !… - Ffoodinstitute : RT @lavi_lorenzetti: #DIID18 | #DigitalDay18 ora tocca a Samsung con Antonio Bosio con wearables e smart devices per il comparto Health !… - peppe844 : RT @lavi_lorenzetti: #DIID18 | #DigitalDay18 ora tocca a Samsung con Antonio Bosio con wearables e smart devices per il comparto Health !… - paoloigna1 : RT @lavi_lorenzetti: #DIID18 | #DigitalDay18 ora tocca a Samsung con Antonio Bosio con wearables e smart devices per il comparto Health !… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Per una funzionalità in arrivo ce n'è una in uscita. Va così oggi il "bollettino" sugli smartphone di, ma è necessario fare i dovuti distinguo L'articoloconlele appl’integrazione con Facebook proviene da TuttoAndroid.