Salvini ruba anche il blu È l' ultimo scippo a Fi

ilgiornale

: RT @IlReverendo71: #Salvini: “Una nuova legge che permetta la #LegittimaDifesa delle persone perbene è una nostra priorità”. Quindi se qual… - Me__medesimo : RT @IlReverendo71: #Salvini: “Una nuova legge che permetta la #LegittimaDifesa delle persone perbene è una nostra priorità”. Quindi se qual… - CarloSantaroni : RT @CapsicumSatira: #Salvini: “Una nuova legge che permetta la #LegittimaDifesa delle persone perbene è una nostra priorità”. Quindi se qua… - nad1957 : RT @CapsicumSatira: #Salvini: “Una nuova legge che permetta la #LegittimaDifesa delle persone perbene è una nostra priorità”. Quindi se qua… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) La trasformazione in forza autenticamente nazionale passaattraverso la scala cromatica. Sì, perché la svolta a tutto campo imposta al proprio movimento da Matteocoinvolgeil "verde-Lega" che quest'anno sul palco di Pontida verrà sostituito in maniera inequivocabile dal "blu". Un colore che è sempre stato legato a Forza Italia - i suoi parlamentari nel gergo giornalistico vengono identificati come "gli azzurri" - e comunque con il centrodestra. E che secondo gli esperti evocando sicurezza, affidabilità e serenità, è più adatto a un partito che vuole sfondare al Centro-Sud e attaccare l'elettorato più moderato, senza mollare un centimetro del legame con la propria gente e con gli ex simpatizzanti dei partiti di destra, da poco conquistati dalle parole d'ordine leghiste.I primi segnali erano arrivati già dal raduno di Pontida dello scorso anno, quando non era passato ...