Salvini | ' Porti chiusi a Ong | niente più approdi anche a Catania'

Migranti - Salvini insiste : 'Porti chiusi alle ong - anche per rifornimenti' : Le navi delle Ong 'non vedranno più l'Italia se non in cartolina' . Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Circo Massimo' su Radio Capital ribadendo il no all'accesso ai porti per le ...

Cento migranti dispersi dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Migranti : chiusura porti spacca M5s - Forello a Cancelleri 'basta a sparate Salvini' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Ancora distinguo nel M5s. La posizione del governo giallo-verde in tema di immigrazione spacca il fronte pentastellato in Sicilia. E così se ieri il leader del M5s nell'Isola e candidato governatore dei grillini alle scorse regionali, Giancarlo Cancelleri, parlando con

Migranti - D’Alema contro Salvini : “Meno di un milione di profughi in Europa. Riportiamo la questione alle sue dimensioni reali” : Massimo D’Alema ai margini della presentazione del libro: “Cripto-Svelate” alla Link Campus University, attacca Salvini: “Seguo le notizie in Tv. La Giordania ospita un milione e 300 mila profughi. L’Europa intera 900mila. Occorre ricondurre la questione alle dimensioni reali. Premesso ciò, l’emergenza profughi necessita di condivisione e corresponsabilità. La Germania ne ha accolti più di noi. L’Italia ...