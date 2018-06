Salvini | migranti | “navi Ong vedranno Italia solo in cartolina” “Aiutano scafisti e mi

Migranti : Salvini - Ue? Non mi fido delle parole - vediamo fatti : Le navi delle Ong 'non vedranno più l'Italia se non in cartolina'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Circo Massimo' su Radio Capital ribadendo il no all'accesso ai porti per le ...

Salvini dà la priorità ai migranti - la flat tax può attendere il 2020 : Mercoledì pomeriggio al Consiglio dei ministri il responsabile dell’ Economia è stato chiaro. «Prima di presentare provvedimenti accertatevi che abbiano la copertura finanziaria: è scritto nella Costituzione su cui abbiamo giurato e ce lo chiede l’Europa», ha detto Giovanni Tria ai suoi colleghi, gelandoli. Non era solo un richiamo scontato e gener...

Vertice Ue sui migranti - Conte : festeggia ma Salvini lo gela : “Non mi fido. Voglio fatti - non parole” : Il presidente Conte ha annunciato il raggiungimento di un'intesa a 28 sui migranti e a margine del Consiglio Europeo ha dichiarato: "L'Italia non è più sola". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, appare scettico e gela il premier: "Non mi fido. Voglio fatti, non parole". Il Partito Democratico critica l'accordo raggiunto.Continua a leggere

Conte e Salvini - diplomazia e forza Vertice Ue - così l'Italia si è imposta Migranti - c'è l'accordo a 28 : A sorpresa e con buona pace dei pessimisti italiani, il Vertice europeo indetto soprattutto per l’emergenza Migranti ha trovato, alle 5 di stamattina, un accordo a 28 voci. Dopo tredici ore di Vertice di cui ben 10 dedicate alle migrazioni Segui su affaritaliani.it

Salvini : migranti - non mi fido di parole : 9.11 "Non mi fido delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono perché finora è sempre stato: "Viva l'Europa, viva l' Europa, ma poi paga l'Italia". Così il ministro dell'Interno Salvini su radio Capital commentando il risultato del vertice europeo. "Vediamo che principi,che soldi e che uomini ci sono fermo restando che il principio fondamentale era e continua ad essere la protezione delle frontiere esterne, non lasciare sola l'Italia, un ...