Salvini | Le navi Ong vedranno l' Italia in cartolina

Migranti - Salvini : 'Navi Ong vedranno Italia solo in cartolina - non mi fido dell'Europa' : Matteo Salvini sul tema Migranti sente di aver già incassato delle vittorie. Stavolta, però, nel commentare il responso del vertice europeo sull'immigrazione preferisce la strada della "freddezza". Il vertice, che ha visto protagonista il premier Conte, ha apparentemente dato qualche risultato dopo la questione sollevata dal respingimento delle Ong da parte del Ministero dell'Interno il quale, però, ancora una volta esprime tutti i suoi dubbi ...

Salvini - migranti : “navi Ong vedranno Italia solo in cartolina”/ “Aiutano scafisti e mi danno del razzista” : Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:46:00 GMT)

Migranti - Salvini : “Navi ong vedranno l’Italia solo in cartolina” : Migranti, Salvini: “Navi ong vedranno l’Italia solo in cartolina” Migranti, Salvini: “Navi ong vedranno l’Italia solo in cartolina” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Navi ong vedranno l’Italia solo in cartolina” proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini : navi Ong vedranno Italia solo in cartolina : Roma, 29 giu. , askanews, 'Le navi delle Ong non vedranno più l'Italia, la vedranno solo in cartolina'. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, a 'Circo Massimo' su Radio Capital, ...

Che cosa c'è dietro al complottismo di Salvini sulle navi che salvano i migranti : Mentre scrivo le navi che non riescono a sbarcare il loro carico umano, circa trecento migranti complessivamente, sono due. Una caratteristica le distingue. Una, il cargo danese Maersk Line, è una nave mercantile, un portacontainer, che ha cambiato rotta venerdì mattina dopo aver ricevuto la richi

Salvini : stoppare navi Ong e difendere frontiere obiettivo comune : Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. “Proteggere le frontiere esterne, europee e libiche, è obiettivo comune di entrambi i nostri popoli e governi. Come fermare le navi delle Ong, che aiutano il traffico di esseri umani, è priorità di entrambi i governi”. L'articolo Salvini: stoppare navi Ong e difendere frontiere obiettivo comune proviene da RomaDailyNews.

In 110 su un cargo davanti a Pozzallo. Salvini : "Le navi delle Ong si scordino di raggiungere l'Italia" : Una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più di 110 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è da venerdì davanti al porto di Pozzallo. Secondo quanto si è appreso la nave ...

Migranti - Salvini : navi delle Ong si scordino di raggiungere l'Italia - : Il ministro dell'Interno torna a parlare di Lifeline, per ora respinta sia dal nostro Paese che da Malta. "Voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi", scrive su Facebook

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Salvini : navi Ong si scordino l'Italia : 11.34 "Le navi di 2 Ong sono nel Mediterraneo in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre 3 Ong sono ferme in porti maltesi. Che strano". Così il ministro dell'Interno, Salvini, su Facebook. "Si possono scordare di raggiungere l'Italia:voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi!", scrive. Salvini precisa che le 2 navi delle due Ong nel Mediterraneo sono la Open Arms e Aquarius.Altre tre sono ferme in porti maltesi. In acque ...

Migranti - Salvini : le navi Ong si scordino di raggiungere Italia : "In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano". Cosi' Matteo Salvini su Fb. "La ...

Migranti - Salvini : «Queste navi possono scordare di raggiungere l'Italia» : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Salvini su Fb : navi Ong si scordino di raggiungere Italia : Roma, 23 giu. , askanews, 'In questo momento le navi di due Ong , Open Arms, bandiera spagnola e Aquarius, bandiera di Gibilterra, sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di ...

Augusto Sinagra : ‘Salvini ha ragione - quelle delle Ong sono navi pirata’ : 2 “Salvini ha ragione”. Non usa mezzi termini il professor Augusto Sinagra sulla sua pagina Facebook per sostenere la posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito alla vicenda delle due navi Ong cui viene impedito l’attracco ai porti italiani, minacciano il sequestro delle imbarcazioni e l’arresto degli equipaggi. Ogni nave batte una bandiera che ne rende riconoscibile lo Stato di riferimento Augusto Sinagra è ...