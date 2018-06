Salvini e i 50 milioni della truffa della Lega sui rimborsi | Non ci sono più | spesi

Rimborsi elettorali - Salvini : “I 50 milioni non ci sono - spesi dalla Lega in 10 anni” : Salvini torna a parlare dei Rimborsi-truffa: "I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo… Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro tempo".Continua a leggere

Lega - Salvini : “I 50 milioni di euro dei rimborsi elettorali? Non ci sono - spesi in 10 anni” : “Quei soldi non ci sono. sono stati spesi in dieci anni“. Non spiega né come né quando, Matteo Salvini, ma dice che i 50 milioni di euro della truffa sui rimborsi intascati dalla Lega Nord non verranno mai trovati. Né dai magistrati di Genova, che sul caso hanno aperto un’inchiesta, né dai giornalisti che indagano sul percorso di quella somma per la quale al partito ora guidato dal vice-premier è stata chiesta la confisca dai ...

Salvini 'I 50 milioni della truffa sui rimborsi elettorali Spesi in dieci anni' : ROMA - 'I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro ...

Tagli ai vitalizi - Fico : Risparmi per 40 milioni; Lifeline a Malta - Salvini : Nostro successo : 'E' una vendetta politica', protesta l'associazione degli ex parlamentari che annuncia ricorsi. Lifeline A Malta, Salvini: Nostro successo Dopo 8 giorni al largo, con 233 migranti a bordo, la nave ...

Chef Rubio risponde a Salvini : Le barche dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani : "Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani": recita così il post che Chef Rubio, alias Gabriele Rubini, ha pubblicato su Instagram. Un post che ha raccolto in poche ore oltre 25mila "mi piace" e che fa il verso ad quello pubblicato da Matteo Salvini, in cui il ministro dell'Interno scriveva: "Buona serata amici, che fate? P.s. Tranquilli, ...

Roberto Saviano contro Salvini/ “Dice solo balle - la Lega ha rubato 50 milioni di euro - governo xenofobo” : Roberto Saviano contro Salvini: “Dice solo balle, la Lega ha rubato 50 milioni di euro, governo xenofobo”. Il nuovo attacco dello scrittore anti-mafia nei confronti del leghista(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Saviano a Salvini : 'La Lega restituisca i 50 milioni rubati allo Stato' : 'Cerchiamo di costruire una giornata in cui chiediamo la restituzione dei 50 milioni alla Lega. E non fidiamoci del ministro dell'Interno che parla di gestione passata: ha fatto la campagna elettorale ...

Salvini : «Giù la casa abusiva nel campo sinti». Gli sgomberi forzati e i costi della politica dei campi : 82 milioni : «Si può comprendere - si legge nel report dell'Associazione 21 aprile - come l'insostenibilità in termini di segregazione abitativa vada a pari passo con l'insostenibilità economica rispetto alla ...

Coldiretti - carne : per 9 - 6 milioni di italiani griglie accese come Salvini : come il Vicepremier Matteo Salvini, sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate, con una netta prevalenza della carne, al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata nazionale della carne italiana con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Lega - caccia ai milioni dal Lussemburgo : cosa sappiamo sui soldi del partito di Salvini : Gli investimenti ilLegali. L'associazione usata per ottenere finanziamenti privati. I soldi della truffa incassati dai nuovi dirigenti. I fortunati fornitori del partito. I bonifici di Parnasi. Fino allo strano gruppo di società controllate tramite una holding in Lussemburgo. Lo stesso Paese dove ora i magistrati credono che la Lega abbia riciclato milioni I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Matteo Salvini alla disperata ricerca di ...

Lega - caccia ai milioni dal Lussemburgo : cosa sappiamo sui soldi del partito di Salvini : In barba alla legge, Maroni e Salvini hanno infatti usato i denari del Carroccio per acquistare titoli obbligazionari di alcune delle più famose banche e multinazionali del mondo come General ...

Aquarius - Salvini : “Bisogna fermare business degli avvocati d’ufficio che fanno i milioni sulla pelle degli immigrati” : “Una maggioranza assoluta delle domande di asilo viene respinta”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in aula a Palazzo Madama, chiamato a riferire sul caso Aquarius. “Ma c’è dietro un business. Il 99 per cento delle domande respinte è oggetto di ricorso e c’è il business degli avvocati di ufficio che fanno soldi sulla pelle di questi disgraziati e occupano le aule dei tribunali. Anche su questo ...

Aquarius - Meloni : “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di africani” : “L’Italia ha già fatto troppo. Ha ragione Salvini quando dice che i nostri porti non sono i primi porti sicuri per chi parte dalla Libia. Ma ha ragione anche Malta, perché gli immigrati sono stati recuperati in acque libiche”. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Massimo Giletti sulla vicenda della nave Aquarius durante il programma Non è l’Arena in onda su ...

Governo - Salvini : “Conte? Nessuna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...