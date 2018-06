Salvini | Dalla Tunisia non possiamo prenderci sia olio che delinquenti

romadailynews

(Di venerdì 29 giugno 2018) Roma – Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto parlando al Festival del lavoro. “La prima nazionalità per arrivi via mare quest’anno con più di 3000 sbarchi, e’ lache e’ un paese con un parlamento, un sistema scolastico, un sistema giudiziario, un governo con istituzioni sane. La mia prossima missione sara’ in”. “Io non ce l’ho i tunisini in generale pero’ se ci sono migliaia di tunisini ospiti delle carceri italiane evidentemente c’e’ qualche problema. Se l’anno scorso con indulti e svuota carceri sono usciti dalle carceri tunisine 6.000 persone- prosegue il ministro dell’Interno- non vorrei che questi 6.000usciti dalle carceri tunisine girassero per Milano, per Roma, per Bologna o per Torino, perché la cosa mi urterebbe”. “Quindi andrò in ...