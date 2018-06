Salvini dà la priorità ai migranti | la flat tax può attendere il 2020 

Salvini : lotta a mafie una priorità di questo governo : Salvini: agire coi fatti Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno. “Il governo ha nella lotta alle mafie una delle sue priorità”. Un modo “per dimostrare che lo Stato è meglio della mafia. Fin dai primi giorni è stata dedicata attenzione a questo argomento, giorno e notte. Occorre agire coi fatti. questo sarà il governo dell’antimafia dei fatti, non delle ...

Salvini : nuova legge su legittima difesa è nostra priorità : Roma, 27 giu. , askanews, 'Una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene, nelle proprie case e nei propri negozi, è una nostra priorità'. Lo scrive su Facebook il ministro ...

Salvini : “SCORTA SAVIANO? VALUTEREMO”/ Calabresi contro Ministro : “sua priorità lotta a chi combatte la mafia” : SALVINI toglie la scorta a SAVIANO? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il Ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Salvini frena : Censimento non è priorità. Di Maio : Si cominci dai raccomandati politici| : Il ministro dell’Interno in serata corregge il tiro sui campi nomadi: «nessuno verrà schedato». Parole accolte positivamente dal vicepremier che aggiunge: «Censimento piuttosto nella Pubblica amministrazione»

Rom - Salvini : “Non è la priorità del Paese. Censimento su base etnica? Nei campi potrebbero esserci eschimesi” : “Chiamatelo Censimento, verifica, ricognizione. Io lo chiamo rispetto del codice civile e penale. I campi rom non sono la priorità del Paese, ho dossier più importanti su immigrazione, sicurezza, lotta alla mafia e corruzione”. A dirlo, all’uscita dal Senato, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che sulla questione del “Censimento” della popolazione rom fa un nuovo passo indietro. “In ogni caso ...

