Salvini corregge Di Maio | Bene la lotta al precariato ma non danneggiare le

Migranti - Ong salva 400 persone. No di Salvini allo sbarco - Toninelli lo corregge : Il vicepremier in diretta su Facebook: «Non toccheranno più il suolo italiano». Ma poi il collega alle infrastrutture smentisce: Salveremo quelle vite umane e sequestreremo la nave»

Salvini in Tv : 'Valuteremo se togliere la scorta a Saviano' - ma poi si corregge : "Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani". Con queste parole, ...

Salvini shock : "Censimento sui rom" - poi si corregge | Di Maio : è incostituzionale : Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono". Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe un censimento etnico". Poi frena: "Non parlavo di schedatura"

Famiglie gay - Salvini corregge Fontana «Sue idee che non sono nel contratto» : Il leader del Carroccio interviene sulle parole del ministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana , che in un’intervista si è detto contrario alle Famiglie omosessuali e al diritto all’aborto

Famiglie gay - Salvini corregge Fontana : 14.55 Fanno discutere le parole del ministro leghista della Famiglia, Fontana: "Un bambino deve avere una mamma e un papà", e "Le Famiglie arcobaleno per la legge non esistono". Prende subito le distanze il neoministro dell'Interno e vicepremier Salvini: "Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo", ha detto. Ma per Fontana la priorità sarebbe "potenziare i consultori per ridurre gli ...