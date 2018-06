Salvini | Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese

Salvini corregge Di Maio : "Bene la lotta al precariato ma non danneggiare le imprese" : MILANO - L'applauso più convinto della platea dell'Auditorium Milano Congressi, Matteo Salvini lo raccoglie quando parla dell'imperativo del governo di 'sburocratizzare' la vita delle imprese. E ...

Migranti : Salvini chiama sindaco Pozzallo - 'bene sinergia tra Istituzioni' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha chiamato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Una "cordiale" telefonata per congratularsi per l’equilibrio con cui è stata gestita la vicenda della nave danese Alexander Maersk, arrivata ieri notte nel porto della citta

La missione di Salvini in Libia (rimontare la Francia) alla fine è andata bene o male? : Matteo Salvini ha un piano per gestire i flussi dei migranti: siglare nuove partnership con la Libia sul solco del lavoro già iniziato da Marco Minniti, ma emarginando la Francia. È quello che emerge dai retroscena dei giornali del viaggio lampo del ministro dell’Interno in Libia, di ritorno dal quale si è detto sicuro di aver trovato una sintonia con le autorità libiche. Il vice premier ha escluso ...

Calenda : “Salvini? Non è il fascista che torna. Sa usare bene mezzi di comunicazione e ha riconosciuto paure del Paese” : “C’è bisogno di di un nuovo congresso, una mozione per fare una grande assise di rifondazione nel centrosinistra a settembre o a ottobre. Prima è, meglio è. Serve una segreteria larga, e penso che oggi il riferimento naturale sia quello di Paolo Gentiloni”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro Carlo Calenda espone la sua ricetta per uscire dal pantano del centrosinistra, proponendo un nuovo movimento allargato. “Sciogliere il Pd?” – ...

Migranti : Khawatmi - bene Salvini - inutile portarli qui in queste condizioni : Non usa mezzi termini, in un'intervista a Labitalia, Radwan Khawatmi, di origine siriana, da oltre 40 anni in Italia, considerato un punto di riferimento nel mondo dell'immigrazione e che ha ricevuto ...

[L'analisi] Disastro Pd - addio alla Toscana Rossa. Salvini asso mangia-tutto - bene i Cinque Stelle : Di certo, argomenti così hanno funzionato a Pisa, città tutt'altro che pericolosa ma dove alcuni recenti episodi di cronaca nera hanno alimentato la sensazione contraria. Per il centrosinistra la ...

Migranti - Salvini : bene Conte a Bruxelles - Italia si è fatta sentire : "bene il premier Conte a Bruxelles, finalmente dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere una voce forte in Europa!". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del vertice Ue in cui ...

Salvini invita Saviano in Calabria : «Un bene confiscato diventerà commissariato di polizia» : «Invito Roberto Saviano alla riconsegna in Calabria del prossimo bene sequestrato alla mafia, che diventerà un commissariato della polizia, perché io amo chi combatte la mafia con i fatti. Gli manderò ...

Salvini : "Nonostante insulti invito Saviano a consegna bene sequestrato" : Del resto in un Paese che 'vanta' le mafie più pericolose e potenti del mondo è del tutto 'naturale' che il ministro dell'Interno invece di contrastare le mafie, voglia ridurre al silenzio chi le ...

Matteo Salvini : "Nonostante gli insulti invito Saviano alla consegna di un bene sequestrato ai mafiosi" : La polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e lo scrittore, Roberto Saviano, non sembra cessare. Dopo il botta e risposta di ieri infatti il ministro torna sul punto. Con un invito provocatorio."Saviano come Falcone e Borsellino??? Ma per favore - scrive in un post su Facebook -. Comunque lo inviterò presto (nonostante i suoi insulti) alla consegna ai cittadini di un palazzo sequestrato ai mafiosi: la mafia si combatte con i ...

Daniela Santanchè - immigrati : 'Bene lo shock di Matteo Salvini. Ora la soluzione - il blocco navale' : ' Matteo Salvini bene come shock, ha dato segnale importante e necessario. Ora però', dice Daniela Santanchè in diretta a L'aria che tira, su Raitre, 'chiediamo la soluzione, il blocco navale'. In ...

NO A VENDITA DI CANNABIS LIGHT/ Italia - Benedetto Della Vedova contro il CSS sulla canapa : "Salvini ora..." : No a VENDITA di CANNABIS LIGHT, Italia: il Consiglio Superiore di Sanità si pronuncia e sottolinea come la presenza di Thc a bassa concentrazione possa essere ugualmente pericoloso.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Rom : sindaco Verona - Salvini fa bene a porre questioni di sicurezza : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno fa bene a porre questioni che riguardano la sicurezza dei territori, anche riguardo alla permanenza di Rom e Sinti, e a vigilare su come vengono spesi i soldi pubblici nell'assistenza di chi ne abbia eventualmente diritto. Allo stesso modo, inv