Salvini al Festival del lavoro | Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano (2) : (AdnKronos) – Tra gli ospiti della prima giornata, oltre a Salvini , alle 9.30 in Auditorium, anche i senatori Maurizio Gasparri e Gianluigi Paragone, i giornalisti Alain Friedman, Luciano Fontana e Walter Passerini. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona invierà un contributo video.nei due giorni successivi, il presidente della commissione Lavoro del Senato Nunzia Catalfio e Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net. E ancora la ...

Pontida - Festival "orgoglio terrone e antirazzista"/ Video - "Odio la Lega - mandiamo via Salvini " : la replica : Pontida , Festival dell'orgoglio terrone e antirazzista nella città simbolo della Lega : la replica di Matteo Salvini, "non odiamo nessuno, mandiamo un bacio a tutti"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Balotelli sfida Salvini : fa il testimonial al "festival migrante" di Pontida : Sarà Mario Balotelli il testimonial d'eccezione del "Festival dell'Orgoglio migrante antirazzista" organizzato a Pontida, in provincia di Bergamo, per protestare contro lo storico appuntamento annuale del Carroccio.Sul "sacro pratone" del giuramento dei Comuni lombardi, la Lega - che qui non ha mai smesso di essere "Lega Nord" - giungerà l'eco del festivale dell'orgoglio "terrone", che come lo scorso anno riunirà decide di sigle della sinistra ...