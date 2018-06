Salento | bambini scavano in spiaggia e trovano uova di tartaruga

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Curiosa scoperta per dei piccoli turisti che, in unadel, avevano iniziato a scavare una buca sullaper fare un castello di sabbia e hanno trovato delledimarina. E’ accaduto ad alcunisulladi Pescoluse, la marina di Salve. I piccoli pensando si trattasse di palline e hanno subito avvertito uno dei genitori, il quale ha compreso subito che in realtà si trattava dideposte da un esemplare dimarina, della specie Caretta-caretta per l’esattezza. Dopo aver segnalato il ritrovamento alla Capitaneria di Porto e ai vigili urbani, si è provveduto a recintare la zona che si trova a ridosso di una duna, ad una distanza di circa 16 metri dalla battigia. Sul posto sono intervenuti i responsabili del centro recupero tartarughe marine del museo di storia naturale di Calimera a cui è stata affidata ...