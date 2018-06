SALCEDO ALL' INTER Calciomercato | accordo sulla base di un prestito con diritto di

ilsussidiario

: Preziosi: “Salcedo andrà all’Inter che avrà un diritto di riscatto. Eder? Non potrà…” - infoitsport : Preziosi: “Salcedo andrà all’Inter che avrà un diritto di riscatto. Eder? Non potrà…” - infoitsport : Mercato – Preziosi: “Salcedo andrà all’Inter, ma avremo un’opzione per il controriscatto. Eder….” - SimoMi91 : RT @InterCM16: #Preziosi su #Salcedo: 'L’Inter avrà un diritto di riscatto e noi ci terremo un controriscatto per Salcedo. Abbiamo preso Va… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)all', colpo in prospettiva per il Biscione:con il Genoa per uncondi riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:11:00 GMT)