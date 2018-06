Sagre | concerti e feste | un weekend ricco di proposte

Sagre - concerti e spettacoli : i 10 eventi TOP del weekend dal 22 al 24 giugno ad Avellino e provincia : Pizza Village, a Monteforte Neii giardini di Palazzo Loffredo, nell'area retrostante al Comune, dal 22 al 24 giugno ritorna Pizza Village. Dopo il successo della prima edizione la kermesse ha in serbo ...

Concerti e Sagre Norme più severe per la sicurezza : La stagione estiva è alle porte con le numerose sagre e manifestazioni e diventa di attualità il tema della sicurezza. E proprio le misure di sicurezza da adottare per eventi e spettacoli all'aperto, a seguito della circolare Gabrielli, già hanno fatto saltare decine di piccole sagre tra città e provincia. Per agevolare gli organizzatori il Comune promuove un convegno ...

1 maggio : in Veneto tra mercatini - Sagre e concerti (2) : (AdnKronos) - In provincia di Treviso 40^ edizione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo IGP. Festa dedicata all'asparago bianco IGP di Cimadolmo, centro della manifestazione, con degustazioni e cene a tema, musica e sport. In provincia di Venezia dal 30 aprile al 3 maggio a Jesolo "Il paese dei Balocch

1 maggio : in Veneto tra mercatini - Sagre e concerti : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – In Veneto durante il ponte del primo maggio sono moltissimi gli eventi e le manifestazioni, i mercatini, le sagre, le feste, i concerti, e le fiere. In provincia di Belluno a Pedavena il Primo maggio presso il Parco birreria è prevista la Festa di Primavera. Il 1° maggio a Cesiomaggiore-Busche (sempre nel bellunese) è previsto l’evento ‘Fiori di Primavera’, mentre a Sedico la Festa di ...