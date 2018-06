Russia | Ue estende sanzioni per sei mesi

Russia - Ue estende sanzioni per 6 mesi : ANSA, - BRUXELLES, 29 GIU - I 28 leader Ue hanno concordato di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk. I lavori del Consiglio ...

Consiglio europeo : accordo per estendere sanzioni economiche alla Russia : I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.

Ucraina - l’Unione Europea estende le sanzioni alla Russia fino al 2019 : Le sanzioni imposte alla Russia resteranno in vigore almeno un altro anno. Il Consiglio Europeo ha esteso fino al 23 giugno 2019 le misure economiche imposte a Mosca in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Ue. Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti ...