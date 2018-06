Russia - Ue estende sanzioni per sei mesi : Bruxelles, 29 giu. (AdnKronos) – I leader dell’Ue hanno concordato nel Consiglio Europeo stanotte di “estendere le sanzioni contro la Russia per sei mesi”. Ne ha dato notizia il Consiglio. Le sanzioni sono state decise nel 2014 dopo che Mosca ha violato la sovranità ucraina annettendo illegalmente la Crimea e Sebastopoli, inviando armi e combattenti nell’Ucraina Orientale. L'articolo Russia, Ue estende sanzioni per ...

Consiglio europeo : accordo per estendere sanzioni economiche alla Russia : I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.

Ucraina - l’Unione Europea estende le sanzioni alla Russia fino al 2019 : Le sanzioni imposte alla Russia resteranno in vigore almeno un altro anno. Il Consiglio Europeo ha esteso fino al 23 giugno 2019 le misure economiche imposte a Mosca in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Ue. Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti ...