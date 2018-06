Russia | dopo 13 anni di test entra in servizio il missile balistico Bulava

Mondiali Russia 2018 - le rivelazioni di Khedira dopo il flop della Germania : “per me è insopportabile che…” : Il centrocampista tedesco ha parlato della debacle della Germania ai Mondiali di Russia 2018, svelando di non essere riuscito a prendere sonno La delusione è ancora palpabile, la figuraccia storica a chi è andata incontro la Germania non può essere cancellata così dall’oggi al domani. Lo sa bene Sami Khedira, ancora incredulo per quanto successo ai Mondiali di Russia 2018, dove la nazionale tedesca ha chiuso all’ultimo posto un ...

Russia 2018 - Fazio : 'Argentina più sicura dopo la vittoria con la Nigeria' : 'dopo la vittoria contro la Nigeria abbiamo acquistato sicurezza. Sappiamo che nella nostra squadra ci sono ottimi giocatori e dobbiamo approfittarne'. Così il difensore dell'Argentina, Federico Fazio,...

Russia 2018 - stampa tedesca dopo la disfatta 'Senza parole' : 'Senza parole'. È il titolo che la popolare Bild dedica oggi in prima pagina alla disfatta della Germania al Mondiale, lo stesso che il tabloid più venduto nel Paese aveva usato quattro anno fa dopo ...

Mondiali 2018 Russia - il messicano Gallardo riceve l'ammonizione più veloce della storia dopo 13 secondi : ... allora ognuno è pronto a sacrificarsi pur di finire nel novero delle curiosità che ci ha offerto in tutte le sue edizioni la Coppa del Mondo. Per maggiori informazioni chiedere a Jesus Gallardo , ...

Mondiali Russia 2018 - Cuper lascia la panchina dell’Egitto : decisione arrivata dopo la rassegna iridata : Conclusa con tre sconfitte la rassegna iridata, Hector Cuper ha deciso di lasciare la panchina dell’Egitto Hector Cuper al passo d’addio da ct dell’Egitto. La decisione arriva al termine dell’esperienza ai Mondiali di Russia dove la Nazionale dei ‘faraoni’ ha chiuso il suo girone all’ultimo posto con un bilancio di 3 sconfitte (1-0 contro l’Uruguay, 3-1 con la Russia e 2-1 contro l’Arabia ...

Mondiali Russia 2018 - caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia : otto morti e 776 arrestati : dopo la partita vinta contro la Polonia, in Colombia è scoppiato il finimondo: tra risse e accoltellamenti, sono otto le persone rimaste uccise caos in Colombia, il motivo è paradossalmente la vittoria ottenuta dai Cafeteros ai Mondiali contro la Polonia. Il sito Infobae infatti riporta come otto persone abbiano perso la vita nella notte successiva al successo della Nazionale di Falcao e compagni a causa di alcune risse, che hanno generato anche ...

Ottavi di finale - Mondiali Russia 2018/ Tabellone accoppiamenti dopo la qualificazione dell'Argentina : Mondiali Russia 2018, verso gli Ottavi di finale: il quadro dopo la qualificazione dell'Argentina, Tabellone potenzialmente sbilanciato, occasione per la Spagna? Le prime qualificate sono state dunque Uruguay, Russia, Spagna, Portogallo, Francia, Danimarca, Croazia ed Argentina, ovvero ben 6 europee e 2 sudamericane, in una gerarchia del calcio Mondiale estremamente conservatrice che anche questa volta sbarra le strade alle forze ...

Mondiali Russia 2018 – Pjaca - davvero? Bjarnason sanguinante dopo una gomitata : giallo per il croato : Altro che match di calcio: Islanda-Croazia sembra un incontro di boxe! Bjarnason sanguinante, giallo per Pjaca La Croazia è matematicamente qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma per chiudere al meglio la fase a gironi, deve prima vedersela con una tostissima Islanda. I croati, grintosi, non vogliono chiudere con una sconfitta la prima fase della rassegna iridata e, dunque, lottano duramente, a volte troppo. Ne sa ...

Russia 2018 - la tragedia in diretta del commentatore tv Abdel Rahim Mohamed : infarto dopo il gol al suo Egitto : Al dramma sportivo dell' Egitto per non aver passato il primo turno a Russia 2018 si aggiunge la tragedia avvenuta durante l'ultima partita contro l'Arabia Saudita. Il commentatore sportivo Abdel ...

Mondiali Russia 2018 – Opinionista muore dopo la terza sconfitta dell’Egitto : un infarto l’ha colto negli studi tv : Abdel Rahim Mohamed muore d’infarto dopo la terza sconfitta consecutiva dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018 Tre sconfitte su tre match giocati, questo è stato il pessimo score dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018. Un risultato che ha messo i tifosi ed i calciatori di fronte ad una dura realtà da accettare e che ha colpito soprattuto uno dei suoi supporter più agguerriti. dopo la partita contro l’Arabia Saudita, che ...

Uruguay-Russia 3-0 La Diretta Dopo Suarez e Laxalt a segno anche Cavani : Russia e Uruguay sono già qualificate da cinque giorni, ma questa sera nello scontro diretto di Samara si contendono il primo posto nel girone A, che consentirà di affrontare agli...

Mondiali Russia 2018 – Durmaz minacciato dopo il gol di Kroos - lui scaccia gli insulti così : “vaffa al razzismo!” : Jimmy Durmaz, dopo il gol realizzato da Kroos nell’ultimo match della Svezia contro la Germania, è stato criticato dagli haters e minacciato: la risposta dell’attaccante di origini turche è stata però esemplare È bastato un fallo, che ha poi portato al gol della Germania, per far rimediare a Jimmy Durmaz una serie di accuse a sfondo razzista. Il calciatore della Svezia, che ha causato con un fallo la punizione di Kroos da cui è ...

Mondiali 2018 Russia - la Svezia sta con Durmaz dopo gli insulti social : 'Non chiamatemi terrorista' : E così il giocatore, attraverso gli account social della Federazione svedese, ha deciso di pubblicare un video messaggio per dire basta a questi insulti: "Essere criticati fa parte dello sport e va ...

Mondiali Russia 2018 – Salah non lascerà la Nazionale - l’Egitto fa chiarezza dopo l’ipotesi ritiro : L’Egitto ha negato l’ipotesi che Salah voglia lasciare la Nazionale dopo il soggiorno in Cecenia durante i Mondiali La Nazionale egiziana ha negato che l’attaccante Mohamed Salah stia pensando di ritirarsi dal calcio interNazionale con la sua Nazionale dopo il loro soggiorno in Cecenia. Secondo la Cnn che cita fonti anonime, Salah sarebbe turbato per essere stato presumibilmente usato come simbolo politico mentre la squadra ...