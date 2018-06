Russia 2018 | Sampaoli | ' L' Argentina ha il cuore e la tecnica per battere la Francia'

Mondiali 2018 Russia - il simulatore di FIFA 18 ha previsto la vittoria della Francia : La fase a gironi del Mondiale è terminata. Non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione della Germania, ma i tedeschi non sono gli unici big ad aver reso meno rispetto alle aspettative. Anche le ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Argentina. Deschamps : 'Messi come Ronaldo nel '98' : Subito uno scontro affascinante per la Francia, che dopo una fase a girone convincente dovrà subito vedersela con l'Argentina negli ottavi di finale di Russia 2018. Scampata ad una clamorosa ...

Fifa 18 : scopri il Team of the Matchday n°3 - la Squadra della 3° giornata di Russia 2018

Mondiali Russia 2018 - Collina : “sorpreso da critiche” : “In generale in queste prime 48 partite le cose sono andate molto bene per questo sono sorpreso per alcune cose che si sono sentite, critiche riferite a una nostra presunta non disponibilità, ma noi così come siamo stati sempre disponibili prima del torneo lo siamo anche durante solo non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di spiegazione”. Lo ha detto Pierluigi Collina nel corso della sua conferenza stampa di bilancio degli ...

Mondiale 2018 Russia - Collina : 'Con VAR decisioni giuste al 99.3%' : E poi non si può dubitare dell'intelligenza di questi arbitri, che ricordo sono i migliori al mondo". Mondiale 2018 Russia: tutti i video Guarda tutti i video

Russia 2018 - le palle di Putin / Mentre il calcio riposa - lo zar fa il magnanimo e i serbi covano rancore : Il calcio mondiale riposa, Putin giammai. Questo sia ben chiaro! Lo dimostra un piccolo quanto significativo episodio, raccontato da Interfax, agenzia d’informazione che di solito è ben addentro alle cose del Cremlino e, soprattutto, confermato dal fido portavoce della presidenza, l’abile Dmitri Peskov (per mia esperienza, posso dire che è un interlocutore affabile, che conosce anche l’italiano ed apprezza molto il Belpaese). Riassumo: due ...

Mondiali Russia 2018 : la Francia arriva a Kazan - il Brasile regala spettacolo in allenamento [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 – L’indirizzo di Salah circola sui social - la villa al Cairo presa d’assalto dai tifosi : Mohamed Salah braccato dai tifosi nella sua villa al Cairo: L’indirizzo di casa circola sui social e la stella egiziana si ritrova ‘sotto assedio’ Dopo aver digerito l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 del suo Egitto, Mohamed Salah si è concesso qualche giorno di riposo nella sua villa al Cairo. O almeno, questi erano i suoi piani. L’attaccante del Liverpool infatti si è ritrovato ‘sotto assedio’ all’interno della sua abitazione, ...

Russia 2018 - Guardado : 'Alle sceneggiate di Neymar ci pensino gli arbitri' : A tre giorni dal match degli ottavi contro il Brasile, lunedì a Samara, il capitano del Messico Andrés Guardado 'accendè la sfida con parole al veleno su Neymar. 'Tutti lo conosciamo - dice - e non ...

Mondiali Russia 2018 - una vittoria da… infarto : il gol di Yerri Mina fatale per due tifosi colombiani : La vittoria della Colombia contro il Senegal ha causato la morte di due tifosi dei ‘Cafeteros’ per arresto cardiaco, inutili i soccorsi per entrambi Ancora morte tra i tifosi della Colombia, ma questa volta nulla a che vedere con risse o accoltellamenti. A causare il decesso di due fan colombiani è stato un arresto cardiaco dovuto al successo degli uomini di Pekerman sul Senegal, valso l’accesso agli ottavi di finale dei ...

Russia 2018 - Sibilia : 'La Svezia? C'è molto rammarico' : 'È stata una brutta serata quella di novembre, e vedendo il mondiale e quello che sta facendo la Svezia, credo veramente che ci sia molto rammarico: ora dobbiamo pensare al futuro e a come riportare l'...

Mondiali 2018 Russia - la storia di Mario Fernandes : dalla depressione al volo perso con la Seleçao : Per sua fortuna, il calciatore del Cska Mosca ha saputo reagire, riprendersi e tornare a fare quello che più amava al mondo. E oggi, a 27 anni, si sta godendo la più grande esperienza della sua vita. ...

Russia 2018 - Collina : 'Con Var decisioni giuste al 99 - 3%' : 'Con l'aiuto della Var gli arbitri hanno preso decisioni corrette nel 99,3% dei casi durante la prima fase dei Mondiali'. È un bilancio più che positivo quello che fa Pierluigi Collina, nella ...

Russia 2018 - Thiago Alcantara : 'Critiche esagerate alla Spagna' : La Spagna, promossa agli ottavi da prima del gruppo B, replica alle critiche sul gioco mostrato nelle 3 gare della fase inziale de mondiale. Thiago Alcantara, centrocampista della Nazionale spagnola, ...