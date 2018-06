Russia 2018 | le palle di Putin Mentre il calcio riposa | lo zar fa il magnanimo e i

Mondiali Russia 2018 : la Francia arriva a Kazan - il Brasile regala spettacolo in allenamento [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 – L’indirizzo di Salah circola sui social - la villa al Cairo presa d’assalto dai tifosi : Mohamed Salah braccato dai tifosi nella sua villa al Cairo: L’indirizzo di casa circola sui social e la stella egiziana si ritrova ‘sotto assedio’ Dopo aver digerito l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 del suo Egitto, Mohamed Salah si è concesso qualche giorno di riposo nella sua villa al Cairo. O almeno, questi erano i suoi piani. L’attaccante del Liverpool infatti si è ritrovato ‘sotto assedio’ all’interno della sua abitazione, ...

Russia 2018 - Guardado : 'Alle sceneggiate di Neymar ci pensino gli arbitri' : A tre giorni dal match degli ottavi contro il Brasile, lunedì a Samara, il capitano del Messico Andrés Guardado 'accendè la sfida con parole al veleno su Neymar. 'Tutti lo conosciamo - dice - e non ...

Mondiali Russia 2018 - una vittoria da… infarto : il gol di Yerri Mina fatale per due tifosi colombiani : La vittoria della Colombia contro il Senegal ha causato la morte di due tifosi dei ‘Cafeteros’ per arresto cardiaco, inutili i soccorsi per entrambi Ancora morte tra i tifosi della Colombia, ma questa volta nulla a che vedere con risse o accoltellamenti. A causare il decesso di due fan colombiani è stato un arresto cardiaco dovuto al successo degli uomini di Pekerman sul Senegal, valso l’accesso agli ottavi di finale dei ...

Russia 2018 - Sibilia : 'La Svezia? C'è molto rammarico' : 'È stata una brutta serata quella di novembre, e vedendo il mondiale e quello che sta facendo la Svezia, credo veramente che ci sia molto rammarico: ora dobbiamo pensare al futuro e a come riportare l'...

Mondiali 2018 Russia - la storia di Mario Fernandes : dalla depressione al volo perso con la Seleçao : Per sua fortuna, il calciatore del Cska Mosca ha saputo reagire, riprendersi e tornare a fare quello che più amava al mondo. E oggi, a 27 anni, si sta godendo la più grande esperienza della sua vita. ...

Russia 2018 - Collina : 'Con Var decisioni giuste al 99 - 3%' : 'Con l'aiuto della Var gli arbitri hanno preso decisioni corrette nel 99,3% dei casi durante la prima fase dei Mondiali'. È un bilancio più che positivo quello che fa Pierluigi Collina, nella ...

Russia 2018 - Thiago Alcantara : 'Critiche esagerate alla Spagna' : La Spagna, promossa agli ottavi da prima del gruppo B, replica alle critiche sul gioco mostrato nelle 3 gare della fase inziale de mondiale. Thiago Alcantara, centrocampista della Nazionale spagnola, ...

Mondiali Russia 2018 – Tensione Argentina! Dalla rissa Pavon-Mascherano all’occhio nero di Fazio : ecco la verità : Fazio, difensore dell’Argentina, è stato costretto a fare luce su due episodi particolari riguardanti l’Argentina: il suo occhio nero e la presunta rissa fra Pavon e Mascherano Nonostante abbia superato il girone nell’ultima partita utile, l’Argentina continua ad essere nell’occhio del ciclone. La vittoria contro la Nigeria è servita solo a calmare temporaneamente le acque, ma la Tensione che si respira ...

Russia 2018 - fase a gironi in cifre : 122 gol e 2700 test antidoping : In Russia, è già tempo di cifre. Numeri imponenti hanno accompagnato a prima fase, quella a gironi, del Mondiale di calcio. La Fifa sottolinea che in 15 giorni di torneo e 48 partite, durante le quali ...

Russia 2018 - Tedeschi all' inferno : ma un saggio di Welte li riporta in paradiso : Nei due saggi che compongono il libro, scritti in occasione dei Mondiali del 1974 e 1978, Welte analizza la razionalità filosofica del calcio, sport fatto di regole e disciplina, ma non per questo ...

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic la spara grossa : “sapevo che la Svezia sarebbe andata lontano - probabilmente vincerà” : L’attaccante svedese ha parlato della propria Nazionale, profetizzando la vittoria del titolo mondiale per i suoi connazionali Prima nel gruppo della Germania, alzi la mano chi se lo sarebbe mai aspettato. La Svezia ha ribaltato il pronostico, vincendo un girone in cui molti la davano per spacciata. Le due vittorie invece ottenute contro Corea e Messico hanno lanciato gli uomini di Andersson, che sfideranno adesso la Svizzera agli ...

Mondiali Russia 2018 - domani iniziano gli Ottavi di Finale : ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb : Inizieranno alle 16:00 (italiane) di domani con Francia-Argentina gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: subito un big match, la partita più prestigiosa di un Tabellone che si prospetta mozzafiato tra sorprese, rivelazioni e big di sempre. ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb: Francia-Argentina 60%-40% La testa dice Francia, il cuore dice Argentina. Ma sulla carta non c’è paragone: i francesi sono ...

Mondiali 2018 Russia : Aliou Cissé - il fardello dell'uomo nero : Il fardello dell'uomo nero Nella conferenza stampa prima dell'esordio al Mondiale, Cissé ha acceso la miccia di una riflessione importante: «Sono l'unico allenatore nero in questa Coppa del Mondo. È ...